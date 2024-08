Ferrovie dello Stato assume anche diplomati senza esperienza: requisiti, mansioni e come inviare la domanda

Ferrovie dello Stato è pronta ad assumere nuovi giovani diplomati, anche senza esperienze pregresse. Ecco tutti i requisiti per candidarsi.

È la più importante azienda italiana nel settore del trasporto ferroviario nazionale e internazionale. Il Gruppo Ferrovie dello Stato punta ad offrire un servizio sempre più al passo con i tempi, confermandosi leader in Italia e principale gruppo europeo nel settore della mobilità.

Da sempre l’azienda è alla ricerca di persone con cui condividere i propri obiettivi in termini di servizio, assistenza al cliente e professionalità. Mobilità integrata, diffusione della rete ferroviaria e avanzamento tecnologico, sono solo alcuni dei traguardi prefissati da Trenitalia per i prossimi anni.

Ferrovie dello Stato sottolinea da sempre l’importanza di formare al meglio il proprio personale, promuovendone la crescita durante l’anno, sopratutto nel rispetto del work-life integration promulgato dal Gruppo. Attualmente, l’azienda è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico.

Ferrovie dello Stato: nuove assunzioni aperte

L’azienda è attualmente alla ricerca di nuovi tecnici polifunzionali treno per assunzioni in Mercitalia Rail s.r.l. – Polo logistica, nella sezione Operativa. L’opportunità di lavoro è attiva in diverse regioni d’Italia, tra cui Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto-Adige, Lombardia e Veneto. Le nuove assunzioni sono rivolte principalmente ai diplomati, anche senza esperienza. Le candidature possono essere inviate entro il 20 agosto 2024 presso il sito web di Ferrovie dello Stato, alla voce “Lavoro”.

Le persone selezionate si occuperanno di molteplici interventi tecnici, dell’accompagnamento a bordo dei treni, del rilevamento delle caratteristiche tecniche del materiale, di una serie di controlli periodici per la verifica dell’idoneità tecnica, della predisposizione dei documenti e manovra, formazione e verifica del materiale rotabile. Le opportunità sono disponibili presso gli impianti di Mercitalia Rail nelle città di Bologna, Brennero, Milano, Torino e di Verona.

Gli annunci di lavoro sono riservati ai giovani tra 18 e 29 anni, in possesso di patente di guida A o B e di un diploma di scuola secondaria superiore. Il titolo deve essere stato conseguito preferibilmente presso un Liceo Scientifico o un Istituto Tecnico ad indirizzo tecnologico. È necessario, inoltre, presentare dei requisiti fisici per il ruolo, il quale prevede dei turni avvicendati nelle 24 ore. Si richiede, inoltre, un’attitudine alla mobilità territoriale, una buona conoscenza del pacchetto Office e Windows e una conoscenza base della lingua inglese. Le assunzioni avverranno mediante la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante.