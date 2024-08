Anticipazioni Un posto al sole: dalla vendetta di Alberto al futuro di Nunzio e Rossella, ecco cosa accadrà

Cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni parlano della vendetta di Alberto e non solo, cosa c’è da sapere.

Diventano sempre più interessanti le trame di Un posto al sole e i tantissimi fan dell’amatissima soap opera sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà nelle prossime puntate. In onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre lascia spesso tutti col fiato sospeso, colpi di scena e novità infatti non mancano mai.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay, tante sono le vicende che nell’ultimo periodo sono rimaste in sospeso e in molti sono curiosi di sapere quale sarà il loro epilogo. Nelle scorse settimane è tornata a Napoli Lara dopo mesi di assenza ed è apparsa decisamente cambiata rispetto al passato. Adesso si fa chiamare Loredana e trascorre le sue giornate in un convento ad aiutare le persone meno fortunate.

Lara ha iniziato un percorso spirituale con Suor Maura e sono in molti a chiedersi se diventerà una suora, altri invece sono convinti che non sia davvero cambiata come vuole far credere. Anche la vicenda del piccolo Tommy non si è ancora conclusa, i telespettatori aspettano di capire se verrà affidato a Ida o a Roberto e Marina. Le speranze di Ferri non sono molte, nei prossimi episodi però farà di tutto per screditare la Kovalenko con lo scopo di ottenere la custodia del bambino.

Non è ancora chiaro invece cosa deciderà di fare Alberto, nelle scorse puntate di Un posto al sole ha cercato di mettersi in contatto con il boss Torrente. Il motivo? Vuole vendicarsi di Sabbiese perché a causa sua non può più vedere il figlio quando vuole. Stringerà davvero un’alleanza con il pericoloso camorrista?

Anticipazioni Upas: scoppierà l’amore tra Nunzio e Rossella? Mariella e Guido ancora in crisi

Da mesi i telespettatori aspettano di capire cosa succederà tra Rossella e Nunzio, lei nei mesi scorsi è scappata dall’altare ad un passo dal ‘si’ con Riccardo perché era confusa. Dopo aver fatto chiarezza nei suoi sentimenti ha capito di essere innamorata di Cammarota, però ha preferito non rivelargli ciò che prova perché lui ha ricominciato a frequentare Diana.

Nei precedenti episodi di Un posto al sole i due si sono riavvicinati, sembrava quasi che si stessero per baciare ma sono stati interrotti da Raffaele. I due nella nuova stagione potrebbero finalmente diventare una coppia, al momento però continuano ad essere solo amici.

Anche il rapporto tra Guido e Mariella ad oggi è ancora in sospeso, i due stanno vivendo un momento di grave crisi e non hanno ancora capito se dirsi definitivamente addio o se una riconciliazione è ancora possibile. Cosa succederà nelle prossime puntate della soap? Non ci resta che attendere per scoprirlo.