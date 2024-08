Migliora così la salute del cuore: quali sono gli alimenti che non devono mai mancare secondo i cardiologi

Ci sono degli alimenti che, a detta dei cardiologi, sono più che indicati per la salute del cuore. Ecco quali non dovresti farti mai mancare.

È ormai risaputo che una corretta alimentazione è alla base della buona salute di tutto l’organismo e che questa passa dalla scelta di alimenti sani e dall’eliminazione o riduzione di quelli considerati invece decisamente nocivi. Si tratta di un aspetto sempre più consolidato e che molti medici portano avanti ormai con determinazione, elencando gli alimenti da scegliere per vivere meglio.

A tal proposito è importante ribadire che anche il cuore ha degli alimenti in grado di farlo star meglio e che questi sono tra quelli consigliati proprio dai cardiologi al fine di vivere in piena salute e con meno possibilità di andare incontro a malattie cardiovascolari. Ecco, quindi, quali sono questi alimenti super consigliati.

I cibi che i cardiologi consigliano per la salute del cuore

Gli studi sull’alimentazione e sui cibi che possono aiutare a stare meglio sono sempre più frequenti e in grado di portare a scoperte che, in tanti casi, si rivelano davvero importanti. Se pensiamo al cuore, ad esempio, ci sono alimenti che possono aiutarli e che ancora in tanti ignorano. Basti pensare al caffè, un tempo considerato nocivo e oggi visto come un valido aiutante.

I continui aggiornamenti portano, infatti, a scoperte sempre nuove e per le quali vale la pena mantenersi aggiornati. Andando, quindi, agli alimenti consigliati dai cardiologi, troviamo:

Caffè;

Cioccolato, purché fondente almeno al 75%;

Aceto di mele;

Frutta;

Verdura;

Pesce azzurro;

Olio extra vergine d’oliva;

Soia;

Legumi;

Cereali integrali;

Frutta secca;

Grassi vegetali;

Tè verde.

Ovviamente, questi alimenti da soli non possono fare il miracolo. Vanno infatti inseriti all’interno di una dieta sana e bilanciata e associati a uno stile di vita che contempli la giusta quantità di attività fisica. Questa dovrebbe essere di almeno 30 minuti al giorno e può declinarsi in attività sportiva, camminata, corsa o anche esercizi come quello di salire e scendere le scale. A tutto ciò, se, possibile andrebbe aggiunto anche dello spazio per la meditazione, lo yoga o la mindfulness.

Agendo in questo modo e assicurandosi di portare a tavola sempre piatti sani e bilanciati, evitando il più possibile quelli ricchi di zuccheri, sale, grassi idrogenati e ingredienti ultra processati, mantenersi in salute sarà molto più semplice. E ciò vale in particolar modo per la salute del cuore che, così facendo, ne gioverà tantissimo, portando a vivere al meglio e con tutta l’energia che serve per godere di ogni momento della vita.