Piedi screpolati: sintomo di questa grave malattia, non sottovalutare il problema

I piedi screpolati non sono solo fastidiosi ma possono essere il primo segnale di una grave malattia. Vediamo di cosa si tratta.

I piedi screpolati affliggono molti di noi ma tendiamo tutti a sottovalutare il problema. Ci occupiamo dei nostri piedi giusto prima di partire per le vacanze perché non vogliamo arrivare con piedi poco curati in spiaggia ma per il resto dell’anno ignoriamo questa parte del corpo.

In realtà le screpolature non sono solo antiestetiche e fastidiose ma possono rivelare che nel nostro organismo qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. In pratica anche dei banali piedi screpolati tanto banali non sono e possono essere il primo sintomo di un problema ben più serio.

Non dimentichiamo mai che il nostro corpo è una macchina perfetta ed è progettato dalla natura per funzionare al meglio. Se qualcosa smette di andare per il verso giusto, lui ci avvisa sempre esattamente come l’auto ci avvisa se la benzina sta per finire. Il problema è che noi, troppo spesso, ignoriamo i segnali finché non è troppo tardi.

Piedi screpolati, attenzione: potresti avere questa malattia

Se, nonostante tu ti senta in forma e curi correttamente la tua igiene, i tuoi piedi hanno un aspetto tutt’altro che curato e sono perennemente screpolati, allora c’è qualcosa che non va. E non si tratta di un problema risolvibile con qualche crema ma di un problema di salute ben più serio.

I piedi screpolati possono essere il primo segnale che hai il diabete di tipo 2. Si tratta di una patologia del metabolismo molto seria che, se trascurata, può anche portare al decesso. Il diabete di tipo 2, solitamente, insorge dopo i 50 anni ma non sempre: in alcuni casi anche prima.

Le cause sono da ricondursi, quasi sempre, ad un’alimentazione troppo ricca di zuccheri e ad uno stile di vita troppo sedentario. Il diabete di tipo 2 – a differenza del diabete di tipo 1 che, invece, è una patologia autoimmune – si manifesta in vari modi tra cui, appunto, i piedi screpolati, con tanti taglietti e micro lesioni.

Il diabete compromette la circolazione e non consente al sangue di raggiungere in misura adeguata i piedi. In questo modo i tuoi piedi resteranno a corto di ossigeno e di altre sostanze nutritive importanti per il loro benessere. Questo farà sì che anche la minima ferito o il più piccolo taglio, farà fatica a guarire.

Stesso discorso per le infezioni: chi ha il diabete fa molta fatica a guarire dalle infezioni che, di conseguenza, possono degenerare e causare danni seri. Se, dunque, ti accorgi che i tuoi piedi sono sempre screpolati e pieni di tagli, non perdere tempo ma corri dal medico e fai tutti gli esami del caso prima che sia troppo tardi. Nel peggiore dei casi, infatti, il diabete può rendere necessaria l’amputazione degli arti.