Valentina Ferragni e il prezzo folle delle ciabatte: ecco quanto costano

Valentina Ferragni si mostra sui social con un nuovo paio di ciabatte e conquista i suoi follower. Ecco quanto costano.

Se per la più celebre sorella gli affari sono in caduta libera da qualche mese, complici gli scandali e le polemiche, i progetti imprenditoriali di Valentina Ferragni non potrebbero raggiungere traguardi migliori. La sorella più piccola della famiglia Ferragni, infatti, ha lanciato con successo la sua nuova linea di gioielli originali, andati a ruba in poche ore.

Il Valentina Ferragni Studio è il cantiere delle idee per eccellenza della giovane imprenditrice, luogo in cui ha saputo creare un concept dallo stile raffinato, riconoscibile dal marchio di fabbrica “V”. Parallelamente al suo lavoro da imprenditrice, Valentina Ferragni è intenta a seguire le questioni di famiglia da vicino.

Lo scandalo del “Pandoro-Gate”, ha inevitabilmente colpito tutta la famiglia Ferragni, colpita da polemiche, critiche social e accuse pubbliche. Se l’unione fa la forza, allora le sorelle Ferragni continuano ad essere la massima rappresentazione di questo concetto, rimanendo unite qualsiasi sia la problematica da affrontare.

Valentina Ferragni in vacanza: il prezzo folle delle ciabatte

Per allontanarsi dal polverone social ancora in atto, le sorelle Ferragni hanno organizzato una vacanza di famiglia in Grecia, precisamente a Mykonos, località da loro già visitata in passato. Sull’isola paradisiaca, Valentina, Chiara e Francesca, sono impegnate a godersi le bellezze naturali circostanti, oltre a ritrovare il benessere e la serenità necessarie per affrontare il nuovo anno lavorativo.

In occasione della vacanza di famiglia, Valentina Ferragni ha pubblicato una foto Instagram in cui si mostra in bikini, con indosso un paio di ciabatte Birkenstock. Il dettaglio non è sfuggito ai follower dell’influencer, i quali hanno subito commentato lo strano abbinamento. Gli ultimi anni hanno visto la nascita del mito delle Birkenstock, diventate ormai un accessorio di cui non potere fare a meno.

Da calzatura comoda, adatta a lavori pesanti e lunghi, le Birkenstock sono diventate un vero e proprio oggetto di culto, conoscendo un successo planetario soprattutto durante gli anni Sessanta e Settanta. Perfette da indossare a prescindere dall’outfit, dalla stagione o dal proprio lavoro, queste scarpe sono ormai un must have da avere in qualsiasi situazione. Il paio mostrato da Valentina Ferragni ha un costo di circa 160 euro e presenta un tessuto scamosciato colore sabbia.