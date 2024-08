Dì addio alla stitichezza: altro che rimedi naturali, questo è un vero toccasana

Le avete provate tutte contro la stitichezza ma il problema non è stato risolto? Vi suggeriamo un vero e proprio toccasana che non deluderà.

Ben 13 milioni di italiani sono colpiti da stitichezza, 9 milioni di donne e 4 milioni di uomini. Questo sintomo comporta disturbi fastidiosi e ha varie cause che possono comportare la sua insorgenza. Scopriamo un rimedio efficace da provare subito.

La stitichezza è la difficoltà nella regolare evacuazione delle feci. Può colpire chiunque, a qualsiasi età. Può essere sintomo di errori dietetici, stili di vita non corretti oppure di problemi organici e funzionali dell’intestino nonché di una malattia che interferisce indirettamente con la funzionalità intestinale (come l’ipotiroidismo o il diabete).

Un medico diagnosticherà la stitichezza se si ha un ridotto numero di evacuazioni settimanali ossia meno di due, se si prova difficoltà e sforzo nell’evacuare, se le feci sono dure o nastriformi e se si avverte una sensazione di blocco anorettale. Il trattamento del sintomo dipende molto dalla causa. In generale una dieta sana, con molta frutta e verdura, un’idratazione corretta e l’attività fisica aiutano a limitare il disturbo. Ma il vero toccasana contro la stitichezza è il tè. Non uno qualsiasi ma specifici tè dalle proprietà eccezionali contro la difficoltà ad andare in bagno.

Quali sono i migliori tè contro la stitichezza

Il tè al finocchio rilassa i muscoli digestivi e aiuta con i movimenti intestinali regolari. Rappresenta, dunque, un primo aiuto da provare per combattere la stitichezza in modo naturale. Ottimo anche il tè allo zenzero, ringiovanente e capace di regolarizzare l’evacuazione delle feci, di sgonfiare e ridurre i gas nell’intestino. Un altro toccasana è il tè al rabarbaro. Aiuta ad eliminare i sintomi della stitichezza e ha un efficiente impatto sulla flora intestinale.

Continuiamo con il tè alla menta perfetto per migliorare la digestione e per “calmare” il tratto intestinale mentre il tè al sambuco allieva la stitichezza. Infine abbiamo il tè verde come aiuto. Fornisce batteri sani all’intestino. Questi i suggerimenti della gastroenterologa Amey Sonovane. Promettono di liberare dalla stitichezza in tempi brevi bevendo ogni giorno una delle tisane elencate.

In erboristeria si potranno trovare gli ingredienti necessari per preparare il tè. Per migliorare il transito intestinale, poi, è bene seguire una dieta ad alto residuo, ricca di fibre. Cereali, legumi, ortaggi e frutti, semi oleosi e alghe. Inoltre si consiglia di garantire il corretto apporto di grassi prediligendo oli di origine vegetale – specialmente se spremuti a freddo.