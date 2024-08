Ascanio Pacelli cambia look: stravolge tutto in vacanza, un’altra persona – Foto

Spunta su Instagram la rivoluzione nel look di Ascanio Pacelli, ex concorrente storico del reality Grande Fratello della stagione 2004.

Ascanio Pacelli ha 50 anni e molti lo conoscono sicuramente perché nel 2004 partecipò al Grande Fratello e lì conobbe Katia Pedrotti, la donna che gli ha rubato il cuore e con cui sta insieme da 20 anni. Proprio di recente i due hanno rilasciato alcune interviste in cui raccontano la loro storia d’amore, che effettivamente è come quella di una favola d’altri tempi. Ascanio e Katia hanno battuto ogni record e sono la coppia più longeva del GF.

Proprio a Verissimo, Katia (45 anni) ha manifestato apertamente il desiderio di avere un altro figlio, affermando che “manca un altro cucciolo in casa“, mentre Ascanio sembra un po’ più restio a ripetere l’esperienza. La coppia infatti nel 2007 ha avuto Matilda e nel 2013 è nato Tancredi. Di recente, il giocatore di golf e l’influencer si sono concessi un lungo viaggio “coast to coast” in America e sui Social hanno condiviso luoghi e momenti felici insieme ai follower. Proprio durante la vacanza, Ascanio ha deciso improvvisamente di cambiare look. Che sia il primo segnale della classica “crisi di mezza età”?

Ascanio sembra un’altra persona, ecco come ha cambiato look

I fan di Ascanio, ex gieffino e di origini nobili, si stanno chiedendo se il suo recente stravolgimento di look non sia dovuto alle “pressioni” di Katia, che non ha nascosto il desiderio di avere il terzo figlio. La coppia è stata davvero fortunata, perché vive un grande amore da quando si sono conosciuti al reality della casa più spiata d’Italia. Nessuno ci avrebbe scommesso e invece dopo 20 anni sono ancora molto felici.

Ultimamente Katia e Ascanio hanno condiviso numerose clip e immagini della loro lunga vacanza in America, e spuntano tante curiosità sulla vita quotidiana della coppia, che è molto serena e dinamica, seppur con qualche piccola lite e contrattempo, proprio come avviene tra tutti gli innamorati. Però forse l’età “avanzata” sta giocando un brutto scherzo ad Ascanio, che improvvisamente ha avvertito la necessità di cambiare aspetto.

Dal video condiviso sui social si vede che, munito di rasoio e forbici, si appresta a tagliare completamente la sua barba, che è segno distintivo del suo stile. Dopo qualche minuto è avvenuta la trasformazione: Ascanio sembra più giovane di 10 anni. Sarà che in questo modo si stia preparando… per diventare nuovamente papà? Non resta che attendere i prossimi eventi e le prossime rivelazioni, potremmo scoprire dell’arrivo di un nuovo componente della famiglia Pacelli.