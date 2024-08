Oroscopo 12-18 Agosto, segni zodiacali come mine vaganti: attenti a quei due

La settimana dal 12 al 18 Agosto porterà tensioni ed eventi imprevisti per due segni in particolare: tutta colpa di Mercurio!

Nel corso del mese di Agosto Mercurio porterà molto scompiglio nella vita di alcuni segni zodiacali. Questo pianeta è legato infatti alle relazioni interpersonali e alla capacità di dialogo ma, quando non si trova in una posizione favorevole, provoca incomprensioni, ritardi, litigi che avrebbero potuto essere evitati e purtroppo un grande nervosismo.

Due segni in particolare si sentiranno particolarmente nervosi in questo periodo e saranno pronti a dare in escandescenze a causa di qualsiasi piccolo imprevisto. Per venire a capo di un periodo così turbolento bisognerà prima di tutto imparare a mantenere la calma e a contare fino a dieci!

Oroscopo dal 12 al 18 Agosto: i segni pronti ad esplodere

TORO – I giorni centrali di Agosto saranno fonte di grande stress per il placido Toro, il quale avrebbe voluto con tutto il cuore trascorrere l’estate in pace e serenità. Purtroppo questa settimana lo vedrà di pessimo umore per motivi che spesso non sono collegabili ad eventi concreti o cause razionali. A causa di questo grande nervosismo potrebbero nascere dei forti contrasti che difficilmente si riuscirà a tenere sotto controllo. Gli ambiti a più alto rischio di incomprensioni saranno il settore lavorativo e quello familiare, dove la capacità di accogliere le esigenze degli altri, ascoltare la loro opinione e scendere a compromessi è strettamente necessario. In questo periodo i Toro saranno delle vere e proprie mine vaganti e il consiglio delle stelle è di mantenere la calma il più possibile!

ACQUARIO – Come tutti i segni d’Aria, l’Acquario non è famoso per la stabilità del suo carattere e per la sua capacità di tenere le emozioni sotto controllo. Purtroppo queste caratteristiche lo metteranno in seria difficoltà nei giorni centrali di Agosto, durante i quali le stelle non saranno affatto favorevoli. Il pianeta che governa le relazioni sociali e la capacità di mediazione sarà infatti in netta opposizione a questo segno: con Mercurio che non collabora fraintendimenti e discussioni saranno inevitabili, soprattutto in ambito lavorativo.

Chi ha una relazione consolidata potrebbe incappare in brutti litigi con il partner perché non ne riesce più a tollerare difetti che di solito considerava banali e poco significativi. In questo caso il consiglio è concentrarsi sul fatto che in questo periodo ogni problema apparirà peggiore di com’è in realtà, quindi bisognerà lavorare principalmente sulla razionalizzazione delle situazioni e sul ridimensionamento dei problemi.