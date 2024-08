Bonus figli: la novità ancora sconosciuta, quanto spetta adesso ai genitori

Nel 2024, sono previste diverse agevolazioni economiche per le famiglie italiane con figli, inclusi quelli più grandi.

Le famiglie italiane continuano a beneficiare di diverse agevolazioni grazie ai nuovi bonus introdotti per l’anno 2024. In particolare, i genitori con figli maggiorenni a carico possono contare su sostegni economici pensati per alleviare il peso delle spese familiari.

Questi sussidi rappresentano un importante aiuto economico per affrontare le sfide quotidiane e garantire un futuro più sereno ai giovani adulti. Di seguito, ecco una panoramica dei principali bonus e sussidi disponibili.

Agevolazioni e bonus per i genitori che hanno figli grandi: ecco quali sono

Con l’inizio del 2024, molte famiglie italiane possono beneficiare di una serie di agevolazioni economiche destinate a sostenere i figli, inclusi quelli maggiorenni. Le nuove misure varate dal governo prevedono diversi incentivi per i genitori. L’assegno unico universale continua ad essere una delle principali forme di sostegno. Quest’ultimo viene erogato fino ai 21 anni di età, con importi variabili in base al reddito familiare. Per i figli maggiorenni tra i 18 e i 21 anni, l’importo va da 27 a 98,86 euro mensili, a seconda dell’ISEE del nucleo familiare​.

Per i figli a carico, anche se maggiorenni, sono previste anche diverse detrazioni fiscali:

Spese di istruzione: è possibile ottenere una detrazione del 19% su una spesa massima di 800 euro l’anno per ogni figlio, traducendosi in un risparmio massimo di circa 152 euro per figlio​.

Attività sportive: i genitori possono beneficiare di una detrazione del 19% su una spesa massima di 210 euro annui per ogni figlio tra 5 e 18 anni, con un risparmio massimo di circa 39,90 euro per figlio​.

Bonus musica: è prevista una detrazione del 19% sulla spesa sostenuta per scuole di musica, bande o cori, fino a un massimo di 1.000 euro per figli tra 5 e 18 anni, con un ISEE non superiore a 36.000 euro​.

Alcune regioni offrono ulteriori agevolazioni come sconti sulle tasse scolastiche, servizi mensa e altri servizi educativi. Inoltre, la “Carta Cultura” da 500 euro è disponibile per le famiglie con ISEE inferiore a 35.000 euro, mentre la “Carta del Merito” è riservata agli studenti con il massimo dei voti senza limiti di reddito​.

Anche in altri paesi europei ed extraeuropei esistono forme di sostegno per i figli maggiorenni a carico. In Germania ad esempio esiste il Kindergeld, un assegno familiare che può essere percepito anche per figli fino a 25 anni, se stanno ancora studiando o sono in formazione professionale. In Francia invece esistono varie forme di sostegno, come gli allocations familiales, che possono includere aiuti per figli maggiorenni ancora non economicamente indipendenti.