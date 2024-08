Selvaggia Lucarelli presenta il figlio Leon: ecco chi è e cosa fa

Selvaggia Lucarelli raramente parla di suo figlio, che al contrario della madre è molto riservato, ma stavolta non ha potuto farne a meno!

Nell’ultimo anno Selvaggia Lucarelli è stata davvero al centro di un ciclone mediatico. È stata proprio la giornalista, infatti, a parlare per la prima volta delle presunte irregolarità della beneficenza portata avanti da Chiara Ferragni e, a seguito della sua inchiesta, sono partiti quegli accertamenti che hanno condotto al Pandoro Gate e al crollo rovinoso dell’impero economico di Chiara Ferragni.

Se a livello professionale la Lucarelli ha potuto togliersi diverse soddisfazioni nel corso degli ultimi mesi, anche dal punto di vista familiare sembra che la sua vita vada ormai a gonfie vele. Il rapporto con Lorenzo Biagiarelli, suo compagno di vita da quasi un decennio, è più solido che mai nonostante la grande differenza d’età: sono ben quindici infatti gli anni che separano Selvaggia da Lorenzo ma non sembra abbiano mai costituito un vero problema.

Nonostante la giovane età, infatti, Lorenzo non è riuscito solo a conquistare Selvaggia, ma anche a diventare un grande amico dell’unico figlio della giornalista, Leon, nato dalla burrascosa relazione tra Selvaggia e il figlio di Adriano Pappalardo, Laerte. Forse proprio il fatto che Lorenzo lavori come cuoco ha spinto Leon a fare un’importante scelta di vita di cui la madre è entusiasta.

Leon fa il barista e la mamma ironizza: “Nemmeno una tazzina!”

Nonostante la fama, Selvaggia Lucarelli non ha alcuna intenzione di crescere un ragazzo viziato: lo ha dimostrato in più di un’occasione, ma soprattutto apprezzando enormemente il fatto che suo figlio, che ha poco meno di 20 anni, abbia deciso di cominciare a lavorare nella ristorazione e in particolare come barista, in un bar che probabilmente non si trova molto lontano dalla casa in cui abita con la madre e il suo compagno.

Qualche giorno fa Selvaggia ha postato nelle Instagram stories due scatti realizzati nel bar dove lavora Leon per esprimere tutto il suo orgoglio e il suo sostegno di madre. Trattandosi della Lucarelli, però, la frecciatina non poteva mancare: “Oggi sono venuta per la prima volta a trovare mio figlio mentre lavora. Ci ha fatto un certo effetto farci servire il caffè da lui che a casa non si lava una tazzina!” ha scritto la giornalista, che era andata a trovare Leon insieme a Lorenzo.