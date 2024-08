La Promessa, spoiler dalla Spagna: accusa shock, terribile destino in serbo per lei

Stando alle anticipazioni de La Promessa una delle protagoniste più amate dovrà fare i conti con un’accusa shock. Terribile destino in serbo per lei!

In base agli spoiler della seguitissima serie di origini spagnole si assisterà all’entrata in scena di un nuovo personaggio che contribuirà a cambiare, ancora una volta, le carte in tavola. Ecco cosa accadrà!

Segreti, scontri inaspettati e intrighi sentimentali sono alcuni degli elementi che caratterizzano, fin dal suo esordio, gli episodi de La Promessa. Un mix che appassiona il pubblico, il quale si è ormai affezionato ai vari personaggi ed è pertanto curioso di scoprire come si evolveranno le vicende che vedono loro coinvolti.

A tal proposito, pertanto, interesserà sapere che le anticipazioni della soap sono davvero scioccanti. In particolare si prospetta un terribile destino per una delle protagoniste più amate che sarà accusata ingiustamente di aver tentato di avvelenare un uomo. Ma di chi si tratta? Scopriamolo assieme!

Anticipazioni La Promessa, terribile destino per l’amata protagonista: accadrà l’inaspettato, fan increduli

In base a quanto si evince dalle anticipazioni spagnole della soap La Promessa, nel corso dei prossimi episodi si assisterà all’ingresso di una nuova figura, ovvero quella del conte Ignacio de Ayala. Quest’ultimo è un vecchio amico di Cruz ed è stato anche l’amante di Petra. Ma non solo, si scoprirà che l’uomo è anche il padre di Feliciano! Proprio l’arrivo del conte de Ayala darà il via a tutta una serie di avvicendamenti che finiranno per sconvolgere la vita di una delle protagoniste più apprezzate, ovvero Martina.

In particolare, dopo essersi messo d’accordo con la marchesa, il conte penserà di fidanzarsi con Martina in modo tale da poter mettere le mani sulla parte di tenuta che è ormai di Margarita. Il fidanzamento con la giovane, però, non lo soddisferà. L’amico di Cruz, infatti, deciderà di puntare sulla madre di Martina, ovvero Margarita. Per raggiungere il proprio obiettivo, pertanto, deciderà di escogitare un piano che segnerà terribilmente il destino della giovane.

Martina verrà infatti accusata di aver cercato di avvelenare il conte di Ayala per liberarsi di lui. Nella sua camera verrà ritrovato del veleno e la sua stessa madre punterà il dito contro Martina. Ma non solo, deciderà di far ricoverare Martina in un manicomio. A scoprire ben presto tutta la verità sarà Petra, la quale capirà che il conte ha cercato di liberarsi di Martina in modo tale da poter avere la strada spianata per sposarsi con Margarita.

La domestica svelerà a tutti il piano diabolico del suo ex amante? Oppure utilizzerà l’informazione in suo possesso per ricattare il conte e farsi aiutare da quest’ultimo a mettere in atto il suo piano di vendetta contro la marchesa, rea di aver causato la morte di suo figlio Feliciano? Attendiamo la messa in onda delle prossime puntate per vedere cosa accadrà!