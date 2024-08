Eleonora Daniele in bikini: la conduttrice incanta al naturale, bella come a 20 anni

Eleonora Daniele è oggi una delle presentatrici televisive più amate d’Italia. Eccola, bellissima in bikini. Uno scatto virale.

Il prossimo 20 agosto, compirà 48 anni. Ma, come vi mostreremo di qui a breve, ne dimostra almeno la metà. Nata sotto il segno del Leone, Eleonora Daniele è una vera leonessa. E non di certo per i suoi modi, che sono sempre eleganti e gentili. Ma perché siamo di fronte ad una donna risoluta e bellissima.

E, infatti, possiamo dire senza possibilità alcuna di essere smentiti che siamo di fronte a una delle donne più amate della televisione italiana. Unisce tutti, Eleonora Daniele. Unisce tutti con la sua bellezza, come dicevamo e come vedremo. Ma unisce tutti con la sua competenza, con il suo garbo, con i suoi modi che l’hanno fatta diventare una di famiglia.

Lei che è salita alla ribalta ormai quasi venticinque anni fa, all’inizio del nuovo millennio. Nel 2001, infatti, partecipa come concorrente alla seconda edizione del reality show Grande Fratello, dove viene eliminata nel corso della decima puntata con il 44% dei voti. Da quel momento, evidentemente, si aprono per lei le porte del successo e così, abbandona il lavoro in banca e inizia il proprio percorso nel mondo della televisione italiana.

Eleonora Daniele bellissima in bikini

Un percorso di grande successo dove opera inizialmente come attrice. Prima nella serie televisiva “La squadra” e poi nella popolare soap opera (tuttora in onda) “Un posto al sole”. Ma è la conduzione televisiva il suo vero ambito e la nostra Eleonora lo scoprirà ben presto. Nel settembre del 2004 debutta infatti come conduttrice televisiva televisiva del programma Uno Mattina. Viene confermata nella conduzione fino alla stagione televisiva 2010/2011.

Ed è proprio in questi anni che Eleonora Daniele diventa un volto di famiglia. La ricordiamo, infatti, alla guida di diverse trasmissioni RAI, come “Linea Verde”, “Linea Verde Estate”, “Storie vere”, “Storie italiane” e “Il sabato italiano”. Lei che, peraltro, è stata giurata sia dello “Zecchino d’oro” che di “Miss Italia”.

E, in effetti, di bellezza la nostra Eleonora Daniele se ne intende eccome. Guardare, per credere. Questo scatto, pubblicato dalla stessa Eleonora in una storia del proprio profilo Instagram ufficiale ha messo ancora una volta tutti di fronte alla bellezza dell’ex gieffina. Uno scatto in costume, che ne dimostra l’avvenenza, da far impallidire donne con la metà dei suoi anni. Senza mai sfociare nel volgare, però. Eleonora Daniele mantiene sempre un’eleganza a dir poco regale.