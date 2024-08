Se bevi queste bevande al mattino, smetti subito: i rischi per la salute sono impressionanti

La colazione è importantissima ma ci sono delle bevande che non dovresti bere al mattino perché potrebbero essere rischiose per la salute.

Sappiamo molto bene che il pasto più importante della giornata è la colazione che ci deve dare le giuste energie per la giornata. E la colazione spesso è composta da una parte solida, che può essere dolce o salata, accompagnata da bevande. Ebbene, ci sono bevande particolari che dovremmo evitare a colazione poiché possono essere rischiose per la nostra salute.

Questo consiglio ci viene dato dalla dietista Krutika Nanavati che ha rivelato quali sono alcune bevande comuni che molte persone consumano al mattino, ma che in realtà dovrebbero essere evitate. Queste bevande, spesso percepite come innocue o addirittura salutari, possono causare problemi significativi alla salute se consumate abitualmente. Vediamo quali sono.

Bevande da evitare al mattino

Uno dei primi errori che molte persone commettono è iniziare la giornata con un succo di frutta confezionato. Queste bevande infatti sono ricche di zuccheri aggiunti e conservanti. Inoltre, in questi succhi spesso mancano delle fibre presenti nei frutti interi, il che significa che gli zuccheri naturali vengono assorbiti rapidamente nel flusso sanguigno, causando picchi di glicemia. Questi picchi di zucchero nel sangue possono portare a cali di energia improvvisi e l’aumento del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Inoltre, l’assenza di fibre significa che il succo non ti sazierà quanto un frutto intero, portando spesso a una sensazione di fame poco dopo averlo consumato.

Un’altra bevanda che può sembrare un’opzione sana, ma che può avere effetti negativi sulla salute, sono i frullati acquistati. Molti frullati venduti nei negozi sono preparati con ingredienti che, pur essendo naturali, contengono quantità elevate di zuccheri come succhi di frutta, yogurt zuccherato, sciroppi e altre aggiunte dolci. Inoltre, i frullati possono essere ingannevoli in termini di porzioni: un bicchiere grande può contenere molte più calorie e zuccheri di quanto si immagini. Quindi, è preferibile preparare frullati fatti in casa con ingredienti controllati, come frutta fresca, verdura e una fonte di proteine, come yogurt greco senza zuccheri aggiunti o proteine in polvere naturali.

Infine, molte persone iniziano la giornata con una tazza di caffè, ma quando questa bevanda è arricchita con zucchero, panna o sciroppi dolci, può trasformarsi in una vera e propria bomba calorica. Queste bevande, che includono frappuccini, cappuccini dolci e altre varianti zuccherate, sono spesso considerate un piccolo lusso quotidiano, ma il loro consumo regolare può avere effetti negativi sulla salute a lungo termine. Un’alternativa migliore sarebbe scegliere un caffè semplice, magari con una piccola quantità di latte o una spruzzata di cannella, che aggiunge sapore senza zuccheri aggiunti.

Se anche tu fai uso di queste bevande, smetti subito e scegli alternative più sane, la tua salute ringrazierà!