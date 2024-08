Uomini e Donne, la decisione di Ida Platano: da Mario al ritorno in tv. Si scopre solo adesso

Dopo la scorsa edizione di “Uomini e Donne”, si torna a parlare di Ida Platano. Ha trovato l’amore con Mario o tornerà di nuovo nel programma?

Qualche giorno fa, è la stata rivelata la notizia del primo giorno di registrazione delle nuove puntate di “Uomini e Donne”. Probabilmente, forse non tutti sanno che il dating show di Maria De Filippi non viene mandato in onda in diretta, ma in differita. Dunque, tra qualche settimana, prenderà il via la nuova edizione del programma più noto della fascia pomeridiana di Canale 5.

Tutto il pubblico appassionato è in attesa di conoscere i nuovi volti dei tronisti, protagonisti della nuova stagione di “Uomini e Donne”. Parallelamente, gli esperti di gossip sono comunque interessati a seguire gli ex partecipanti del dating show in modo da scoprire indiscrezioni e retroscena da poter rivelare.

Tra gli altri ex partecipanti, tutti gli occhi sono puntati sull’ex tronista della scorsa edizione. Che cosa le è successo durante questa stagione estiva? Come si è conclusa la sua frequentazione con il corteggiatore Mario Cusitore? Secondo alcuni rumors, pare che la dama di Brescia sia pronta a ritornare nello studio di “Uomini e Donne”. Sarà davvero così?

Anticipazioni “Uomini e Donne”, Ida Platano è tornata single?

Ida Platano è stata una dei tronisti della scorsa edizione di “Uomini e Donne”. Dopo anni trascorsi seduta nel parterre femminile del “Trono over”, la produzione le ha offerto la possibilità di trovare l’amore sedendosi sull’ambìto trono. Purtroppo, l’esperienza di Ida non si è conclusa nel migliore dei modi. Tutto il suo percorso è stato principalmente caratterizzato da alti e bassi dovuti alla conoscenza con il corteggiatore Mario Cusitore. Ida ha dovuto gestire diverse segnalazioni che rivelavano che Mario frequentasse altre donne al di fuori del programma. Alla fine, la tronista si è vista costretta ad eliminare Mario ed è rimasta da sola, dovendo abbandonare il trono.

Nelle scorse settimane, Ida ha voluto assicurare i propri follower e il pubblico di “Uomini e Donne” sul suo possibile ritorno con Mario. L’ex tronista, infatti, ha pubblicato sul profilo Instagram la copertina di un giornale che titolava “Niente Mario, Ida resta single”. Questo fa riferimento ai diversi tentativi da parte dell’ex corteggiatore di riconquistare la fiducia di Ida anche fuori dallo studio e lontano dalle telecamere. Per questo motivo, Ida ha voluto far sapere di non aver ceduto alle lusinghe di Mario e di essere ancora sola.

Dunque, in questo modo, Ida sta alimentando le indiscrezioni che la vorrebbero ritornare nuovamente all’interno di “Uomini e Donne”. Maria De Filippi sarebbe sicuramente pronta ad accoglierla a braccia aperte. Tuttavia, molti si domandano se la presenza di Ida può avere ancora senso per se stessa e per le dinamiche del programma. In questi anni, la dama di Brescia non è riuscita a costruire alcuna relazione seria e duratura. I rumors non escludono un suo ritorno sul trono a partire da settembre. Tuttavia, al momento, Ida e il programma non hanno né confermato né smentito tutte queste indiscrezioni.