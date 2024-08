Ballando con le stelle, la foto più bella prima della nuova stagione: il maestro beccato così

A poche settimane dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, il maestro di danza è stato adocchiato in questo modo.

Continuano i preparativi per l’inizio della diciannovesima edizione di Ballando con le stelle, il dance show più seguito della televisione italiana. Sotto la sapiente conduzione di Milly Carlucci e Paolo Belli, la pista da ballo dello studio vede cimentarsi ogni anno moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo nazionale e internazionale.

L’edizioni appena trascorsa ha visto trionfare Wanda Nara insieme al maestro di danza Pasquale La Rocca, già reduce dalla vittoria dell’anno precedente. Le coppie sono chiamate a sfidarsi in centro studio sui passi di coreografie e prove di danza complesse, le quali attraversano qualsiasi stile conosciuto.

Le performance delle singole coppie sono analizzate ogni anno dalla giuria tecnica presente in studio, capitanata dalla presidentessa Carolyn Smith. Parallelamente, la giuria popolare composta dall’opinionista Rossella Erra e dagli ex ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, contribuisce a restituire un punto di vista diverso delle prove affrontate sulla pista.

Ballando con le stelle: la foto più bella della stagione

Nella grande famiglia di Ballando con le stelle, non mancano le storie personali dei singoli personaggi, tra cui quella di Simone Di Pasquale. Storico maestro di danza e coreografo del programma, Di Pasquale ha deciso da alcuni anni di abbracciare il nuovo ruolo di giudice all’interno del dance show per motivi familiari. L’ex ballerino, infatti, è convolato a nozze con Maria Di Stolfo e, recentemente, ha condiviso con tutti la gioia della nascita del piccolo Gabriele.

La foto della giovane famiglia è diventata virale in poche ore, attirando centinaia di commenti da parte dei fan del programma e del ballerino. Il cast del celebre dance show di Rai 1 ha accolto con gioia la notizia della nascita di Gabriele, invitando Simone Di Pasquale a portare il figlio in studio per incontrare gli amici e i colleghi di una vita. A poche settimane dall’inizio della nuova edizione, Di Pasquale e la moglie hanno espresso il desiderio di condividere la loro gioia con il pubblico di Ballando con le stelle e del mondo social. Non rimane che attendere l’inizio della nuova stagione del programma e sperare nell’arrivo del piccolo Gabriele Di Pasquale in studio.