Fedez, il gesto che lascia tutti senza parole: anche questa volta l’ha combinata grossa

La pace è ancora lontana per Fedez che anche in vacanza ha trovato il modo di far discutere.

La prima estate dopo l’era Ferragnez non poteva che essere turbolenta per Fedez che in questo periodo ha deciso di rifugiarsi a Porto Cervo, in una lussuosa villa della Sardegna, sperando che la coda dell’estate possa portargli nuove soddisfazioni.

Il rapper è sicuramente famoso anche per non essere proprio il più tranquillo quando si tratta di tenersi strette le persone a cui vuole bene e questo rischierà di costargli caro con il passare del tempo.

Chiara Ferragni, Luis Sal e J-Ax sono solo alcuni dei nomi che hanno ricoperto un ruolo importantissimo nella vita di Fedez ma che poi, a causa soprattutto dei disguidi con il rapper, alla fine hanno deciso di allontanarsi da lui. Oggi il cantante di Vorrei ma non posto sta cercando la propria pace ma i problemi sembrano essere costantemente dietro l’angolo.

Tra vecchio e nuovo l’artista sta cercando di riprendere in mano la sua vita. Oggi è tornato a fare musica e oltre ad aver regalato al pubblico Sexy Shop, uno dei tormentoni dell’estate, ha anche deciso di sbarcare su Only Fans. Scelta che come al solito ha diviso il pubblico, proprio come il suo ultimo gesto.

Dura replica di Fedez sui social, intanto Chiara Ferragni ha ritrovato l’amore

Fedez sembra essere stanco di cambiare puntualmente compagnia ma sui social ha ammesso di aver trovato finalmente un po’ di conforto. Merito del suo nuovo amico Silvio, un golden retriver che ricorda molto Paloma, il cane della Ferragni, e che sembra aver regalato nuovi sorrisi al cantante che su Instagram si è così espresso: “Più conoscono le persone e più amo il mio cane“. Pensiero sicuramente condivisibile ma che ha dato l’assist a qualcuno per replicare sotto al suo post in maniera piccata.

A quel punto, tra i tanti commenti piovuti sotto, ce n’è stato però uno che ha catturato l’attenzione di Federico. “Chiara ti chiedo scusa io da parte sua” ha scritto qualcuno che forse sperava proprio in una replica diretta da parte del cantante che ha risposto così: “Potresti fare anche quattro Ave Maria al posto mio?“.

Insomma, quando c’è da dire quello che pensa Fedez non si tira mai indietro. Nel frattempo, a proposito di Silvio, questo sembra essere un nome molto importante anche nella vita dell’ex moglie del cantante. Stando a ciò che riporta Chi, Chiara Ferragni si starebbe frequentando con l’imprenditore Silvio Campara. Oggi anche l’influencer è in vacanza, si trova in Grecia, ma la sensazione è che in autunno se ne vedranno ancora delle belle.