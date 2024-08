Casa sempre pulita, i guru del settore rivelano i 5 trucchi segreti e infallibili

In questo articolo parliamo di avere una casa sempre pulita, gli esperti svelano 5 trucchi affinché sia così.

La casa è il luogo in cui trascorriamo gran parte delle nostre giornate e anche se passiamo parecchio tempo a lavoro, la sua pulizia è fondamentale per la nostra salute.

Non si può pensare di trascurare la pulizia della propria abitazione, e i motivi sono anche piuttosto ovvi. Una casa sporca è una casa in cui si possono contrarre infezioni di vario genere. Non solo, perché stare a contatto con muffe, polvere e sporco in genere significa poter spianare la strada anche ad altri disturbi, di natura allergica e non.

Tra i disturbi più gravi che si possono sviluppare ci sono certamente quelli respiratori, ma anche a livello psicologico, una casa sporca ha la sua influenza. E poi, a livello energetico. Se una casa è pulita, l’ambiente ne guadagna in energia, l’umore è migliore, ci si sente bene e, come insegna l’arte del Feng Shui, attira anche prosperità e abbondanza.

Una casa sporca può portare a un aumento degli ormoni dello stress, senso di inadeguatezza e molto altro ancora. Gli esperti, dunque, hanno svelato 5 trucchi segreti per far sì che si abbia una casa sempre pulita.

Come avere casa sempre pulita: lo svelano gli esperti del settore

Secondo gli esperti, per fare in modo che pulire casa non diventi un onere molto gravoso, ci sono alcuni accorgimenti da mettere in atto a inizio settimana.

Così facendo, infatti, la casa godrà di ottima salute, e ciò vuol dire che non ci sarà disordine che tenderà ad accumularsi. La prima cosa da pulire, in base ai consigli dei guru del settore, è il lavello in cucina. Questo perché, se lo si pulisce in modo assiduo, i microrganismi non si accumuleranno.

Altro punto della casa da pulire settimanalmente è il water. Esso accumula parecchi germi, per cui va disinfettato almeno una volta a settimana. Molto importante è anche pulire lo spazzolino da denti, magari immergendolo nel colluttorio per 30 secondi.

Anche i vetri della doccia dovrebbero essere puliti una volta a settimana, in modo da rimuovere calcare e batteri. I pavimenti devono essere lavati almeno una volta a settimana, e questo anche per far sì che l’aria della casa sia più fresca e pulita. Tutti questi trucchi possono essere utili anche per voi.