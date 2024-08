Carta risparmio, il piccolo ‘dettaglio’ che può farti perdere i 500 euro: pochissimi lo sanno

Torna la Carta dedicata a Te ma fa molta attenzione: basta un piccolo “dettaglio” per farti perdere tutto.

Anche per il 2024 il Governo di Giorgia Meloni ha riconfermato la Carta risparmio conosciuta anche come Carta dedicata a Te o Social Card. Questa volta l’importo sarà di 500 euro. Ma bisogna fare molta attenzione perché a causa di un piccolo dettaglio spesso trascurato, si rischia di perdere il sussidio.

A settembre torna la Carta dedicata a Te, il bonus “una tantum” destinato alle famiglie economicamente svantaggiate per l’acquisto di prodotti e servizi di prima necessità. La carta dedicata a Te, quest’anno, avrà un importo decisamente più alto rispetto agli anni passati.

Infatti, inizialmente, il bonus ammontava a 382,50 euro a famiglia ed era possibile acquistare solo i generi alimentari indicati sul sito del Ministero dell’Agricoltura. In seguito il Governo ha aumentato l’importo del beneficio che è salito fino a 460 euro. Quest’anno è stato confermato un ulteriore incremento e la Social card avrà un importo di ben 500 euro a nucleo familiare.

Non solo: oltre ai generi alimentari sarà possibile acquistare anche carburanti e biglietti per i mezzi del trasporto pubblico. Come sempre il sussidio si rivolge solo a famiglie in possesso di determinati requisiti. Ma bisogna fare molta attenzione: un piccolo dettaglio spesso trascurato può far perdere tutto.

Carta risparmio: se non fai questa cosa, perdi tutto

A settembre torna la Carta dedicata a Te – o Carta risparmio – uno degli aiuti più amati dalle famiglie in quanto consiste in un sussidio economico per acquistare generi alimentari, carburanti e biglietti dei mezzi pubblici. Per non perdere il beneficio è, però, importantissimo fare una cosa. Vediamo di cosa si tratta.

La Carta dedicata a Te spetta solo a famiglie con Isee non superiore a 15.000 euro. Non solo: il nucleo familiare deve essere composto da almeno tre persone tra cui almeno un minore. Inoltre nessuno dei componenti della famiglie deve essere percettore dell’Assegno d’Inclusione o della Naspi.

Per ottenere il sussidio non è necessario fare richiesta. Sarà l’Inps che, una volta controllati tutti gli Isee, indicherà direttamente ai Comuni le liste dei beneficiari i quali saranno contattati per andare in Posta a ritirare la Carta risparmio su cui sono già stati accreditati i 500 euro.

La Carta dedicata a Te ha un limite temporale scaduto il quale non si può più utilizzare. Ma c’è un altro dettaglio fondamentale che rischia di fare perdere tutto: il primo acquisto deve necessariamente essere effettuato entro una certa data. Ad esempio, per quanto riguarda la Carta risparmio di settembre, il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre.

Chi non lo farà perderà tutto e la sua Social Card verrà annullata. Dunque massima attenzione e, se occorre, segnatevi questa data sul calendario.