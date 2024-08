“Impresa iconica portata a termine”: Serena Autieri choc, cosa ha fatto l’attrice

Serena Autieri ha di recente rivelato di aver portato a termine un'”impresa iconica”. Ecco cosa ha fatto.

Tra le attici più apprezzate e seguite del mondo dello spettacolo nostrano, non sono passate di certo inosservate alcune dichiarazioni social di Serena Autieri che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione del popolo del web.

A partire dai programmi di intrattenimento fino ad arrivare ai film, sono tanti i generi televisivi tra cui poter scegliere e allietare così le nostre giornate. A rendere tutto questo possibile sono ovviamente i vari addetti ai lavori che si mettono all’opera per creare dei contenuti in grado di attirare l’interesse del pubblico a casa.

Proprio quest’ultimo finisce spesso per affezionarsi ad alcuni dei volti noti del mondo dello spettacolo, tanto da non perdere l’occasione di restare aggiornati su tutto ciò che li riguarda. A rendere tutto questo molto più semplice sono i social, che permettono ai vari personaggi del piccolo schermo di condividere storie e restare sempre in contatto con i loro tantissimi fan.

Serena Autieri, rivelazione choc: fan increduli, accaduto l’impensabile

Ne è un chiaro esempio Serena Autieri, nota attrice e conduttrice italiana che nel corso degli anni ha costruito una carriera all’insegna del successo e ricca di soddisfazioni. Molto seguita sui social, dove pubblica spesso foto e video della sua vita sia privata che professionale, di recente ha pubblicato una serie di scatti che non sono passati di certo inosservati. Attraverso quest’ultimi l’apprezzata attrice ha rivelato di aver portato a termine un’impresa “iconica“.

Ma di cosa si tratta? Ebbene, Serena Autieri ha scritto una didascalia a corredo degli scatti in questione, grazie alla quale ha spiegato di aver raggiunto“in ferrata la cima della Tofana di mezzo a 3.244 mt dopo 7 ore“. Tutto ciò, ha sottolineato, la fa sentire “fiera del gruppo di amici storici con cui l’ho fatto, forte e realizzata”. Ha quindi proseguito: “Abbiamo provato ogni emozione dalle risate iniziali, alla gioia pura, dall’adrenalina alla paura di non farcela…”. E non è ancora finita qui, dato che stanno “Già programmando la prossima”. Un’esperienza indubbiamente incredibile e unica nel suo genere, quella vissuta da Serena Autieri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

L’attrice ha già condiviso in passato, sempre tramite social, diversi post che mostrano il suo amore per la montagna e per gli sport montani in particolare. Una passione che entusiasma pure i suoi fan che hanno colto anche questa volta l’occasione per riempirla di messaggi di affetto e complimenti. A corredo del post in questione, ad esempio, alcuni utenti hanno scritto: “No vabbè, ma già mi piacevi adesso sei la mia nuova numero 1 !! Fantastica”, “Ma guarda quanto e brava! Congratulazioni!!”, oppure “Bravissima e molto coraggiosa”, “Sei grande! Io sarei terrorizzata. Complimenti”.