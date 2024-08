Bonus bollette, fino a 1.015 euro per pagare acqua, luce e gas: quali sono i requisiti e come fare domanda

Le bollette di luce e gas, un incubo per molti. Oggi, però, arriva un importante incentivo per sostenere i costi.

L’aumento dei costi delle materie prime ha reso difficile per molte famiglie italiane sostenere le spese per i servizi essenziali come elettricità, gas e acqua. Per alleviare questa pressione, è stato introdotto un bonus bollette che può raggiungere un valore massimo di 1.015,44 euro all’anno, suddiviso in bonus per energia elettrica, gas e idrico.

L’Italia patisce da mesi, forse anni, una crisi economica importante. Ognuno di noi, infatti, ha sperimentato, almeno dalla pandemia di Covid-19, il peso che può avere l’inflazione sulle nostre finanze. Non vi è settore che non sia stato interessato da rincari indiscriminati. Dai beni di prima necessità al costo del carburante.

E, in tal senso, una voce sempre più pesante, nei bilanci familiari, è rappresentata dai costi dell’energia. Le bollette di luce e gas si sono gonfiate sempre di più. Spese insostenibili, a volte, che ci hanno spinto anche a cercare metodi, più o meno efficaci, più o meno grotteschi, per risparmiare. Oggi, per aiutare chi è in difficoltà, ecco un bonus energetico che può superare i mille euro.

Come ottenere il Bonus bollette

Per accedere a questo sostegno, è necessario che il nucleo familiare abbia un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che rispetti specifici limiti. Le soglie di accesso variano in base alla composizione della famiglia: per nuclei con redditi fino a 9.530 euro o, nel caso di famiglie numerose con almeno quattro figli, fino a 20.000 euro. L’ISEE è fondamentale per determinare se una famiglia può beneficiare del bonus e per quantificare l’importo esatto.

Il bonus bollette è suddiviso in tre principali categorie. Il Bonus elettrico, riservato a chi ha un ISEE non superiore a 9.530 euro o 20.000 euro per famiglie numerose. L’importo varia a seconda del numero di componenti della famiglia e può arrivare fino a 655,20 euro all’anno. Il Bonus Gas, invece, non solo dipende da ISEE e numero componenti nucleo familiare, ma anche dall’uso specifico e dalla zona climatica. Più rigida è la zona, maggiore è il bonus, che può raggiungere un massimo di 360,36 euro all’anno.

Infine, il Bonus Idrico che garantisce una certa quantità di acqua gratuita giornaliera per ciascun componente della famiglia, fino a 50 litri al giorno per persona. Il calcolo esatto del bonus idrico dipende dalle tariffe locali e include sconti sui servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.