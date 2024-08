Perla e Mirko, clamorosa indiscrezione: “Si stanno rifacendo una vita”

Perla e Mirko hanno già voltato pagina dopo l’annuncio della fine della loro storia d’amore? Sembrerebbe di sì…

La storia d’amore tra Perla e Mirko è ormai conclusa, come hanno confessato loro stessi con l’annuncio su Instagram arrivato sabato 3 agosto 2024. Entrambi hanno sottolineato di avere un bel ricordo dell’altro/a, che rappresenterà sempre una parte importante della loro vita, ma c’è chi ritiene non si siano lasciati così in buoni rapporti come hanno lasciato intendere.

Spesso, infatti, i personaggi famosi scelgono di fare un comunicato congiunto per parlare della fine di una relazione, segno evidente di armonia tra le parti, mentre questa volta non è accaduto. Anzi, la prima a uscire allo scoperto è stata la campana, poco dopo anche lui ha evidentemente dovuto confermare. Secondo alcuni, però, la situazione sarebbe già cambiata in modo repentino.

Perla e Mirko sono già pronti alla svolta?

I “Perletti“, così come si fanno chiamare i fan di Perla e Mirko, sono letteralmente finiti nello sconforto non appena è arrivato l’annuncio della fine della loro storia. Tanti, infatti, hanno sempre pensato che il loro fosse un grande amore, non a caso non avevano resistito a lungo lontani ed erano tornati insieme grazie al percorso in comune fatto al “Grande Fratello”, poi vinto da lei.

Il ritorno alla quotidianità, però, alla lunga è stato diverso da come si sarebbero aspettati, per questo è stato inevitabile dirsi addio. C’è chi ritiene lei sia interessata a capitalizzare il più possibile il successo ottenuto nel reality, per questo sarebbe concentrata soprattutto sul lavoro, essere in coppia potrebbe essere un limite a questo. Non a caso, nel suo messaggio lui ha messo in evidenza come sia importante crescere insieme quando si è in coppia, cosa che a loro non è accaduta.

C’è chi pensa che la realtà sia comunque differente rispetto a quanto emerso finora. Anzi, chi si augura che questa possa essere solo una crisi passeggera dovrebbe mettersi il cuore in pace. Secondo alcune voci arrivate ad Alessandro Rosica e Deianira, sempre informatissimi sulle vicende di “Vip” e presunti tali, i due non sarebbero così sofferenti, come dovrebbe avvenire quando si chiude una storia che si pensava potesse durare per tutta la vita.

La campana si troverebbe a Mykonos per trascorrere un periodo di vacanza e rilassarsi, cosa che contrasterebbe con la sofferenza di cui lei ha parlato, che l’ha spinta a finire in terapia più di un mese fa. “Perla sta talmente male che è andata a disperarsi in tutti i locali di Mykonos! Nel video è super riconoscibile! Capelli raccolti, tatuaggio sulle spalle, borsa verde e top bianco“, ha scritto un utente a Deianira con un tono chiaramente ironico. Mirko starebbe facendo lo stesso, anche se per ora non ci sono immagini che lo immortalano mentre è intento a spassarsela.

Insomma, i rimpianti per quello che molti ritenevano fosse un grande amore non ci sarebbero proprio. Anche se, in realtà, i maligni credevano poco anche al loro ritorno di fiamma, che sarebbe stato orchestrato ad hoc per catturare l’attenzione del pubblico, rivelatosi determinante per permettere alla 26enne di imporsi nel reality.