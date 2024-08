Don Matteo 14, due nuovi personaggi stravolgono la trama: “Il pubblico apprezzerà?”

Novità per quanto riguarda le nuove puntate di Don Matteo 14. Stando agli spoiler, due nuovi personaggi stravolgeranno la trama della fiction di Rai Uno: ecco che cosa cambia.

Mancano ormai poche settimane all’avvio della nuova stagione televisiva, dove sul piccolo schermo torneranno non solo i programmi più amati dal pubblico, ma anche numerose serie tv con nuove storie da raccontare. Una delle attese maggiori c’è per la fiction con Raoul Bova e Nino Frassica che porterà con se parecchi colpi di scena.

Salvo cambiamenti in corso d’opera, le nuove puntate della fiction andranno in onda da giovedì 17 ottobre su Rai Uno, dove il pubblico finalmente conoscerà i nuovi personaggi che si andranno a unire a quelli storici. Gli episodi che andranno in onda saranno dieci in cui il pubblico vedrà una vera e propria rivoluzione nel cast di Don Matteo 14.

La prima importante novità è che i personaggi di Anna e Marco andranno via dopo essersi sposati e al posto loro arriveranno due new entry che saranno quindi i grandi protagonisti della nuova stagione e che interpreteranno il Pubblico Ministero e il Capitano dei Carabinieri. Un cambiamento molto atteso dai tanti fan che non vedono l’ora di conoscere i nuovi personaggi.

Don Matteo 14, Anna e Marco vanno via: chi sono le new entry?

Nella quattordicesima stagione di una delle fiction più amate di sempre dal pubblico italiano ci saranno importanti novità, visto l’addio dei personaggi di Anna e Marco, interpretati rispettivamente da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, i quali hanno deciso di lasciare l fiction per dedicarsi ad altri progetti.

Questa decisione ha portato la produzione a dover scegliere i nuovi protagonisti che andranno ad affiancare Nino Frassica e Raoul Bova, quest’ultimo subentrato a Terence Hill dalla scorsa stagione e che sarà in pianta stabile per tutti i nuovi episodi. Detto ciò, l’attesa è tutta per il nuovo capitano Diego Martini e per la PM Vittoria Guidi.

I due personaggi sono interpretati rispettivamente dagli attori Eugenio Mastrandrea e Gaia Messerklinger, i quali si sono stabiliti sul set nei mesi scorsi. Le prime anticipazioni rivelano come Diego e Vittoria siano due ex fidanzati, lui farà di tutto per convincere la PM di essere cambiato e di aver capito gli errori commessi in passato.

Oltre a Eugenio e Gaia, ci saranno anche altre new entry, come il nuovo rivale in amore del Capitano con il quale la PM è pronta a convolare a nozze. Nel cast anche Giulia, la sorellastra di Don Massimo che si stabilirà in canonica insieme a Bart, un bambino che vivrà con Natalina, Pippo e il parroco dopo la morte del padre.