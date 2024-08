Lo spoiler turco di Endless Love: tradimento in vista, fan sconvolti

Endless Love, arrivano spoiler direttamente dalla Turchia: tradimento in vista nelle nuove puntate. Ecco che cosa accadrà.

In pausa estiva dal 12 Agosto, le nuove puntate di Endless Love torneranno su Canale 5 a partire dal giorno 26 Agosto. La generalista ha deciso di sospendere la messa in onda della dizi turca nelle settimane centrali del mese per evitare che i telespettatori in vacanza potessero perdersi punti cruciali nella narrazione delle vicende. Nel frattempo però, giungono spoiler e anticipazioni turche che rivelano colpi di scena a dir poco sorprendenti.

Il matrimonio fra Kemal e Asu getta Nihan nella disperazione. La donna accuserà un malore durante il ricevimento e sarà portata in ospedale da Emir. Qui, l’uomo verrà a conoscenza dello stato di salute di sua moglie: Nihan è in dolce attesa. Ma la verità è che il bambino che aspetta è dell’ingegnere e non suo. Emir, già intento a covare risentimento e rabbia nei confronti del suo rivale in amore tenterà di eliminare per sempre Kemal dalle loro vite. Ma qualcosa andrà storto. Lo spoiler turco delle nuove puntate di Endless Love rivela però qualcos’altro di ancora più sconcertante.

Endless Love, anticipazioni delle nuove puntate: finisce male per Ozan

Parallelamente alla travagliata storia d’amore fra Nihan e Kemal, vi è un’altra vicenda che tiene i telespettatori con il fiato sospeso. Parliamo del triangolo formato da Emir, Ozan e Zeynep. Eravamo rimasti alla fuga di Zeynep con il fratello di Nihan, ma le anticipazioni rivelano che le cose non andranno come previsto.

Emir si farà consegnare da Asu la pistola con le impronte digitali di Ozan, quella con la quale è stato compiuto l’omicidio di Linda. A quel punto, proprio nel bel mezzo della fuga con Zeynep, il fratello di Nihan sarà ammanettato e portato in prigione, dove non vivrà una situazione facile.

E quando tutto sembrava già difficile, il quadro continua a complicarsi. In carcere Ozan riceverà un pacco con all’interno delle foto che smascherano il tradimento di Zeynep con Emir. L’uomo andrà su tutte le furie, non potrà credere a ciò che ha visto e si precipiterà a telefonare a sua moglie per rivelarle di conoscere ormai la verità e che non potrà più continuare a fare la sua doppia vita in incognito.

Nihan aveva sempre avuto ragione, i sospetti su sua cognata erano fondati e, quando Ozan tenta di contattare sua sorella per rivelarle quanto scoperto, lei non risponderà. Sarà in quel momento che il giovane accuserà un malore. Le anticipazioni rivelano che Ozan morirà, sarà in queste circostanze che il fratello di Nihan perderà la vita? Scopriremo di più solo prossimamente.