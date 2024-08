Occhio a queste escrescenze sul tuo corpo: potrebbero essere un chiaro segnale da non ignorare

Hai delle escrescenze sul tuo corpo? Potresti soffrire di una condizione senza saperlo: i sintomi che non devi trascurare.

Dare un’occhiata al proprio corpo è importante per diverse ragioni. Potrebbe avere delle strane formazioni che in passato non ci sono mai state. Proprio come delle escrescenze per esempio, le quali si vengono a formare per un motivo ben specifico. E diversamente da quello che si può pensare, non devono essere sottovalutate per nessuna ragione.

Questo perché può trattarsi di un fibroma pendulo. Si tratta di un piccolo tumore della pelle piuttosto comune, che si presenta proprio come una escrescenza. Nella maggior parte delle situazioni è davvero piccolo ed è sempre di carattere benigno, con un colore più o meno della pelle stessa (leggermente scuro). Vengono comunemente chiamati porri e si manifestano sul collo, sulle palpebre, sulle braccia o vicino alle ascelle.

Escrescenza sul corpo, come si riconosce e a che cosa porta: presta attenzione

I fibromi possono essere molli, quindi con una grandezza che supera i 5 cm. Sono fastidiosi da affrontare e presentano delle infiammazioni, che spesso e volentieri portano diversi disagi non indifferenti. In altri casi, invece, sono semplicemente duri e difficili da rimuovere. In entrambi i casi solo un dermatologo può effettuare un’accurata diagnosi, provvedendo a differenziare il fibroma e a capirne l’origine.

La cura non è così lunga e problematica come si potrebbe pensare. Di base non necessitano di alcun trattamento e possono essere rimossi facilmente, seppur richieda del tempo e della pazienza per questo. Se alcuni di questi dovessero essere più fastidiosi, c’è sempre la possibilità di ricorrere ad una asportazione ambulatoriale. Non comporta nessuna cicatrice e si guarisce nel giro di pochi giorni.

La procedura, inoltre, è più che sicura. L’operazione non è invasiva e vengono impiegati dei laser chirurgici, oppure una radiofrequenza temporizzata che non fa male. In alcuni casi viene eseguita persino una indagine istologica, così da accertarsi che non ricresca nello stesso punto. Non c’è da altro da conoscere sull’argomento, ma è sempre il caso di rivolgersi ad un esperto in caso di un problema del corpo.

Trascurare dei piccoli segnali potrebbe diventare un problema ad un certo punto, motivo per cui è il caso di non sottovalutare nessuna situazione. Vi è mai capitato di dover affrontare qualcosa di simile prima d’ora?