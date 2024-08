Vacanze last minute, queste 3 mete sono meravigliose: si spende pochissimo e il divertimento è assicurato

Vacanze Last Minute, ecco quali sono le tre mete da scegliere per un viaggio dell’ultimo minuto decisamente memorabile.

In tanti stanno partendo in questi giorni, godendosi i meravigliosi giorni di ferie a lungo desiderati. Tuttavia, anche se può sembrare paradossale, c’è ancora chi non sa dove trascorrere le vacanze quest’anno. Si tratta di tutti coloro che vogliono sfruttare le offerte last minute e vivere delle vacanze indimenticabili.

Ci sono due tipologie di viaggiatori da “ultimo minuto”: coloro che acquistano pacchetti a prezzi convenienti suggeriti dalla loro agenzia di fiducia e quelli che preferiscono scegliere mete da sogno economiche e accoglienti. Quali sono almeno tre mete da scegliere per le vacanze last minute? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Vacanze last minute, ecco quali sono tre mete da preferire per un viaggio bellissimo

Nel mondo ci sono tante mete che vengono spesso sottovalutate. Si tratta di paesi che hanno tanto da offrire ma che vengono messi al secondo posto rispetto a location mainstream molto famose.

Nella fattispecie, ci sono ben tre mete perfette per le vacanze last minute. La prima da non perdere è Lefkada, in Grecia. Si tratta di una meta perfetta per chi vuole trascorrere delle giornate indimenticabili su spiagge paradisiache e tuffarsi in acque turchesi. Raggiungere Lefkada dall’Italia è semplice, si può arrivare in aereo o anche con la nave.

La seconda meta eccezionale per delle vacanze last minute è l’Albania. Da anni ritenuta una meta low cost, l’Albania è in grado di regalare ai viaggiatori momenti eccezionali grazie a panorami naturali e un mare stupendo. Ci sono davvero tante location da scegliere per soggiornare qui: Saranda e Valona sono le più famose ma il consiglio può essere anche quello di fare un viaggio on the road del paese est europeo.

La terza è ultima meta consigliata per le vacanze Low Cost è Palma di Maiorca. L’isola delle Baleari è un evergreen per chi cerca calette da sogno e tanto divertimento. Certo, il prezzo per gli alloggi qui può essere più alto della media in alta stagione, ma vale realmente la pena godersi Maiorca durante l’estate almeno una volta nella vita.

In definitiva, ora si conoscono quali sono le mete da scegliere per una vacanza organizzata all’ultimo minuto. I prezzi dei voli sono generalmente bassi dall’Italia per queste mete, non resta far altro che organizzare budget per alloggi e servizi e prenotare il proprio viaggio.