Segreti di famiglia, spoiler turchi: scoperto il vero assassino, ecco chi è

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Segreti di famiglia? Le anticipazioni turche svelano chi è il vero assassino, tutto quello che c’è da sapere.

La nuova dizi turca in onda da qualche settimana su Canale 5 sta conquistando non poco successo in termini di ascolti, moltissimi telespettatori sono curiosi di scoprire cosa accadrà ai protagonisti di Segreti di famiglia. Puntata dopo puntata colpi di scena e novità non mancano mai e tengono spesso tutti col fiato sospeso.

La soap opera va in onda ogni domenica sera in prima serata, la trama ruota intorno all’omicidio di Inci ma molte altre vicende stanno incuriosendo tutti. Le anticipazioni turche fanno sapere che nei prossimi episodi Yekta si recherà nell’hotel in cui alloggia Serdar, per entrare nella sua stanza ruberà le chiavi alla donna delle pulizie.

Insieme al suo braccio destro rimarrà stupito quando entrando nella camera la troverà in disordine, ci sarà anche un odore nauseabondo. L’uomo sveglierà Serdar e gli dirà che la Polizia è riuscita ad ottenere delle informazioni sul suo conto, lui resterà senza parole, soprattutto quando scoprirà che gli agenti sono stati nel capannone in cui Zafer ha perso la vita. L’uomo continuerà a ripetere che in merito alla vicenda lui non ha nulla da dire.

Anticipazioni Segreti di famiglia: Non è stato Cinar ad uccidere Zafer, chi è il vero assassino

Quando Yekta e il suo braccio destro andranno via Serdar non potrà fare a meno di ripensare alla notte dell’omicidio e la verità verrà finalmente a galla.

Nei prossimi episodi infatti verrà svelato cosa è accaduto nel capannone abbandonato a Zafer Erguvan, si scoprirà quindi chi è il vero assassino. Non è stato Cinar ad uccidere il padre di Ceylin, tramite alcuni flashback verrà fuori che durante una colluttazione tra il ragazzo e Zafer è partito un colpo di pistola ma entrambi erano rimasti vivi.

Le anticipazioni fanno sapere che mentre i due erano privi di senso a terra è arrivato Serdar e ha sparato due colpi di arma da fuoco al padre di Ceylin uccidendolo. Cinar è convinto di essere stato lui a provocare la morte di Zafer ma la verità è un’altra e probabilmente verrà a galla nelle prossime puntate. Cos’altro succederà? Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi di Segreti di famiglia per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, colpi di scena e novità non mancheranno.