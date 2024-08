Sicuro di aver acquistato veramente un gioiello d’oro? Con questo trucco tantissimi si stanno rendendo conto della truffa

Come capire se un gioiello è davvero in oro o è solamente spacciato per tale? Esiste il modo di capire se si è davanti ad una truffa.

Può capitare di imbattersi in un vere e proprie truffe quando si comprano gioielli d’oro. Certamente questo non può succedere se l’acquisto è fatto nelle gioiellerie certificate e riconosciute, ma in negozi di altro tipo può accadere che un gioiello venga venduto come oro e non lo sia.

Si gioca con la scarsa conoscenza in materia della maggior parte delle persone e presi dalla bellezza dell’oggetto in questione non ci si accorge di aver preso una fregatura. Sicuramente il prezzo dell’oro è più elevato di quello di altri metalli e il valore più alto.

A volte, attratti dal desiderio di fare un affare, si cade e non ci si rende conto che se realmente è fatto d’oro un gioiello non può avere un prezzo troppo esiguo. Oltre a scegliere di fare acquisti in luoghi sicuri per non incorrere in truffe è bene conoscere un trucchetto per distinguere l’oro dagli altri metalli, anche se presentano una colorazione simile.

Il trucchetto per distinguere l’oro da un falso e sventare le truffe

Esistono vari metodi da imparare per riuscire a capire se si ha tra le mani un oggetto in oro oppure no. Questo materiale prezioso può essere facilmente distinto da altri simili per effetto ma non dello stesso valore.

La prima cosa da fare è un’osservazione accurata dell’oggetto in ogni sua parte. I gioielli in oro devono necessariamente presentare una punzonatura in cui è indicata una sigla che attesta, appunto, che effettivamente si tratta di oro.

La sigla, che riporta la quantità di oro utilizzato e la qualità non è sempre facilmente visibile. Solitamente si trova in un punto nascosto, spesso all’interno dell’oggetto, per essere vista deve essere appositamente cercata.

Per quanto riguarda i gioielli in oro molto antichi, è possibile che questa sigla non sia presente, pur trattandosi comunque davvero di questo metallo prezioso. Si può ricorrere però ad un altro espediente. Esiste il reagente che effettua un test sull’effettiva presenza di oro.

Certamente non lo si può usare quando si è di fronte ad un venditore, ma è di sicuro il metodo più valido per accertarsi della reale natura del gioiello. C’è anche un altro trucco, anche questo non sempre facile da mettere in pratica.

Si tratta di mordere l’oggetto: se dopo il morso rimangono piccolissimi segni vuol dire che è oro. Questo infatti è un metallo abbastanza delicato e segni di questo tipo rimangono facilmente.

Dal momento che questi metodi non sono facilmente attuabili al momento dell’acquisto è preferibile rivolgersi a gioiellerie rinomate per escludere la possibilità di eventuali truffe e acquistare ciò che si desidera in tutta tranquillità.