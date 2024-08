Non lavare più i denti così di prima mattina: gli esperti assicurano dei rischi irreparabili

Attenzione a non commettere questo errore. Meglio non lavare più i denti così di prima mattina: cosa dicono gli esperti.

La pulizia della nostra bocca è un aspetto davvero fondamentale per garantire una corretta igiene orale e restare in salute. Avere la giusta attenzione a questo riguardo, infatti, ci permette di prevenire molte malattie e problemi alle gengive e ai nostri denti.

Tuttavia, spesso si commette un errore piuttosto grave che, se perpetrato a lungo termine, potrebbe causare danni piuttosto seri. Ma vediamo che cosa dicono gli esperti a riguardo e perché sarebbe molto meglio non lavare più i denti in un determinato modo.

Meglio non lavare i denti così

Da sempre gli esperti consigliano di lavare i propri denti almeno due volte al giorno. Si tratta di un’abitudine che deve essere regolare, ma che deve essere messa in pratica nel modo giusto, sapendo anche quando farlo. Molte persone, infatti, commettono l’errore di lavarsi i denti subito dopo aver fatto colazione. In realtà si tratta di un’abitudine dannosa che potrebbe fare più male che bene e che dovrebbe essere modificata per il bene della nostra igiene orale. Ad affermarlo è il dentista Vikas Prinja, citato dal giornale britannico Mirror.

Lavarsi i denti subito dopo la colazione potrebbe essere infatti un problema da non sottovalutare. Questo perché un’abitudine del genere contribuisce a rimuovere lo smalto indebolito e, a lungo andare, farà sì che i denti saranno maggiormente vulnerabili a malattie dentali, come ad esempio l’erosione dentale, la quale aumenta la sensibilità dei denti. Il consiglio da parte del dentista è infatti quello di lavarsi sempre i denti prima di mangiare. Evitare invece di lavarci i denti poco prima di metterci a letto. Questo perché, quando andiamo a dormire, la quantità di saliva prodotta dal nostro corpo diminuisce. Si tratta di un problema, in quanto la saliva si occupa anche della protezione dei nostri denti dai batteri.

Nella notte i batteri si moltiplicano e facendo colazione al mattino si potrebbero alimentare ulteriormente la quantità di batteri presenti nella bocca. Questi rilasciano acido, aumentando la possibilità di far emergere le carie. Dunque, quando ci si lava i denti subito dopo aver mangiato si strofinano gli acidi sulle pareti dentali, provocandone un’usura importante. Dunque il consiglio è quello di lavarsi i denti prima di colazione, usando un collutorio dopo i pasti per eliminare eventuali piccoli pezzi di cibo.