Zanzare, nuovo allarme dei medici: “Possono trasmettere un altro virus”, massima attenzione ai bambini

Cresce l’allarme anche in Italia a causa di un virus molto pericoloso trasmesso dalle zanzare, e i bambini sono maggiormente a rischio.

La notizia circolava da qualche tempo ma a molti è sfuggita: parliamo dell’emergenza sanitaria in atto in India, dove decine di persone sono morte a causa di un virus già conosciuto, ma che sta inspiegabilmente diffondendosi in modo massiccio.

Il virus, scoperto negli anni ’60, non era considerato troppo pericoloso e inoltre era tipico di alcune località remote, ma di recente, forse a causa dei cambiamenti climatici, si sta diffondendo ad altre latitudini.

Come sappiamo, fino a qualche anno fa nel nostro Paese non esistevano malattie come la Dengue o la Febbre del Nilo, erano considerate “tropicali” e si rischiava solamente recandosi in viaggio in Paesi a rischio. Oggi, per via del surriscaldamento globale – o forse perché le zanzare si sono adattate anche ad altri climi – i casi di infezione aumentano sempre di più e gli esperti stanno lanciando moniti e avvertimenti.

Adesso arriva un nuovo allarme perché le zanzare possono trasmettere un altro virus anche in Italia; ecco di cosa si tratta e come proteggere i bambini, che pare siano più vulnerabili e maggiormente in pericolo.

Virus Chandipura, potrebbe arrivare presto in Italia: come difendersi

Il virus Chandipura fino ad oggi era presente in India, e non si erano mai segnalati casi in Europa o in altri Paesi. Il primo allarme, però, è arrivato proprio dall’India, che in breve tempo ha visto aumentare pericolosamente il numero degli infetti. Al momento si sa che sono già più di 50 le vittime, la maggior parte delle quali sono bambini piccoli.

Il virus causa inizialmente sintomi come quelli dell’influenza, con febbre e dolori articolari, e assomigliano anche alle infezioni da Dengue. Purtroppo però questo virus riesce a entrare nel sistema nervoso centrale in tempi brevissimi (anche poche ore, sostengono gli scienziati) e può causare effetti devastanti: encefalite, coma e morte. La mortalità di questo patogeno è dunque altissima e dall’India arrivano notizie allarmanti perché i decessi si sono verificati nell’arco di 24-48 ore.

Attualmente, non esiste una cura per la malattia causata dal virus Chandipura, e nemmeno un vaccino. Gli esperti sottolineano l’importanza di prevenire il contatto con le zanzare, perché a causa dei cambiamenti climatici i casi potrebbero salire anche in Europa e in Italia. Il consiglio è quello di proteggere in particolar modo i bambini, seguendo le strategie che già conosciamo: utilizzo di repellenti spray e prodotti simili, zanzariere alle finestre e porte, e non lasciare contenitori con acqua stagnante nei pressi delle abitazioni.