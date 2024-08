Kate Middleton, arrivano aggiornamenti sulla sua salute: parla l’esperto reale

Una recente dichiarazione di un esperto reale fa capire quali siano le vere condizioni di salute di Kate Middleton, in cura per il cancro.

La principessa del Galles negli ultimi tempi è sembrata serena e radiosa, e i sudditi hanno provato molto sollievo con la sua ultima apparizione a Wimbledon e poi in alcune foto dove è ritratta insieme al marito e ai figli. Quando Kate arrivò al Trooping The Colour era visibilmente stanca, col volto “tirato”, tanto che dovette ricorrere a un make-up più pesante del solito. Ma il mondo aveva potuto sperare in una sua vicina guarigione.

Quando Kate è apparsa a Wimbledon, dov’è stata accolta con una standing ovation che rimarrà nella storia, era molto più solare e in splendida forma, radiosa e di nuovo serena e pacata. Questo nonostante i 5 lunghi mesi di terapia e tutto lo stress che ha dovuto subire dopo la terribile diagnosi di cancro. La principessa, lo sappiamo, sta effettuando dei cicli di chemioterapia preventiva, una cura molto invasiva e altamente debilitante. I sudditi pensavano che dopo tanti mesi il peggio fosse passato e che la convalescenza di Kate fosse ormai giunta al termine.

La verità sullo stato di salute di Kate? L’ha svelata un esperto reale, ecco cos’ha detto

Le comunicazioni ufficiali che provengono da Buckingham Palace sono erogate “col contagocce” e fanno comprendere che la situazione è ancora molto delicata. Anche se la principessa è tornata in pubblico, la sua agenda è completamente stravolta e l’unica certezza è che gli impegni vengono decisi all’ultimo momento, su indicazione dei medici. La stessa Kate ha ammesso che la terapia durerà ancora per qualche mese e quindi fino ad autunno inoltrato.

Ciò che emerge dal comportamento di Kate Middleton è che sicuramente la futura regina sta dimostrando un grandissimo coraggio; addirittura sta confortando William, che dopo la diagnosi si dice fosse caduto nella disperazione. La forza della principessa risiede anche nell’amore che prova per i figli e negli affetti che le sono vicino dal giorno in cui ha saputo di avere un cancro. Adesso un esperto reale, Robert Jobson, ha affermato come stanno davvero le cose: la principessa sta vivendo la vita giorno per giorno, concentrandosi sugli aspetti importanti per lei, e sta cercando di evitare “il rumore e il dramma“.

Un atteggiamento molto nobile e assolutamente comprensibile ma che fa capire quanto la situazione sia molto più complessa del previsto. Si teme che il cancro di Kate, quando venne scoperto, fosse ad uno stadio già molto avanzato, ecco perché la terapia è stata ed è tutt’ora sistemica, e non permette alla principessa di condurre una quotidianità come quella di prima.