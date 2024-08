Beautiful, Bill in pericolo nelle anticipazioni americane: proprio lei è pronta a tutto per salvarlo

In base alle anticipazioni americane, nel corso dei prossimi episodi di Beautiful Bill sarà in grave pericolo. Ecco cosa accadrà.

Stando agli spoiler della longeva soap opera, lo Spencer rischierà grosso e proprio lei sarà disposta a fare di tutto pur di salvarlo. Ma di chi si tratta? Scopriamolo assieme!

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful il pubblico a casa scoprirà delle verità inaspettate che stravolgeranno la vita dei vari protagonisti della nota serie televisiva e di Bill in particolare. Lo Spencer, infatti, sarà in serio pericolo e potrebbe rischiare davvero grosso.

Il tutto avrà luogo per mano di una persona a lui molto cara che, a quanto pare, sembrerà pronta a colpire alle spalle. In suo aiuto, però, ci sarà proprio lei che tenterà in tutti i modi di trarlo in salvo.

Anticipazioni Beautiful, Bill in grave pericolo: chi giungerà in suo aiuto, colpo di scena

In base agli spoiler americani, nelle prossime puntate di Beautiful ci saranno una serie di omicidi che sconvolgeranno la vita dei vari protagonisti. A perdere la vita saranno Tom e Hollis e dal principio i sospetti ricadranno su Sheila. La donna, però, sarà ben presto scagionata poiché non ci saranno prove a suo carico. Effettivamente la donna sembrerà innocente e tenterà in tutti i modi di scoprire chi abbia tentato di incastrarla.

La Carter, però, non agirà da sola. Potrà bensì contare sull’aiuto di Deacon che sarà seriamente intenzionato a scoprire chi abbia ucciso i suoi amici. Ma non solo, la mamma biologica di Finn potrebbe dare il via ad un’alleanza inaspettata con Katie. Ebbene sì, anche la sorella minore di Brooke si metterà sulle tracce del misterioso assassino. In particolare Katie sospetterà di Poppy.

Questo poiché la ritiene una persona estremamente pericolosa e che pertanto potrebbe essere disposta a fare del male a qualcuno pur di non intaccare la propria felicità. Ad alimentare ulteriormente questo suo pensiero ci penserà RJ che racconterà alla zia che Luna abbia trovato a casa sua lo zaino di Tom. Ma non solo, la giovane ha anche scoperto che sua mamma ha incontrato il musicista lo stesso giorno della sua dipartita.

Una coincidenza che insospettirà ulteriormente Katie, la quale deciderà di parlare con Deacon e Sheila per ottenere maggiori dettagli in merito al giorno in cui Tom e Hollis sono morti. Ma non solo, la Logan confesserà loro di ritenere che possa essere stata la mamma di Luna a commettere tali omicidi. Per questo motivo Katie proseguirà nelle sue indagini per far chiarezza sull’accaduto e soprattutto per tentare di salvare, a suo avviso, Bill dalle grinfie di Poppy.