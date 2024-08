Royal Family, il ‘dietrofront’ sconvolgente: cambia tutto da un momento all’altro

Royal Family. Il Principe William versa in una situazione di grave necessità. Potrebbe cambiare idea su un argomento davvero spinoso.

Uno dei membri più amati della Royal Family è sicuramente il Principe William. Primo in linea di successione al trono britannico, si spende senza sosta per diffondere i valori positivi della monarchia, impegnandosi in prima persona in numerose cause benefiche, di sostenibilità e di interesse sociale.

La sua situazione personale, al momento, desta molta preoccupazione. William è fortemente sotto pressione a causa degli impegni che gli sono piovuti addosso e delle tragedie private che sta affrontando. Si è dovuto sostituire al padre in numerose occasioni ufficiali poiché Re Carlo III ha ricevuto l’infausta diagnosi di un tumore alla prostata per il quale è in cura.

Inoltre, è sempre al fianco della moglie, Kate Middleton, anche lei in fase di chemioterapia per un cancro scoperto nell’area addominale di cui non è stata rivelata la natura. Porta avanti il suo ruolo di padre presente per i tre figli, i principini George, Charlotte e Louis, cercando di proteggerli dall’occhio mediatico e dal dolore per la situazione in corso che ha coinvolto la loro mamma.

Royal Family: il Principe William ha un disperato bisogno del fratello

In questo frangente così delicato per la Royal Family, è chiaro che il Principe William necessiti di tutto il supporto possibile. Tutto sembra ricadere sulle sue spalle. Per questo motivo, la stampa d’oltremanica sostiene quanto abbia disperatamente bisogno di avere vicino Harry, suo fratello minore.

Com’è noto, i rapporti tra i due sono andati in frantumi in seguito alla decisione del Duca di Sussex di abbandonare il suo ruolo di membro senior della Royal Family e di trasferirsi negli Stati Uniti. Il Principe Harry non ha perso occasione per gettare discredito sui nobili parenti (Re Carlo e William inclusi), adducendo accuse di razzismo, impassibilità, mancanza di affetto ed empatia, e raccontando episodi privati davvero sconvolgenti.

Lui e la moglie (l’ex attrice Meghan Markle) hanno scelto mezzi mediatici importanti per svelare il loro punto di vista, rilasciando interviste, producendo un documentario sulla loro vita e pubblicando un’autobriografia (“Spare”) colma di aneddoti al vetriolo.

La conseguenza è stata ovvia. William non ne ha più voluto sapere del fratello, non lo ha più voluto né vedere, né sentire. Un tempo erano davvero uniti, è triste vederli in questo stato. Tuttavia, è improbabile che le tensioni tra loro si sciolgano presto.