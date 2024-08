Uomini e Donne, grave incidente per l’amata ex dama: “Caduta di faccia”, la foto choc

L’ex dama di Uomini e Donne fa prendere un bello spavento ai suoi seguaci. Il video che la ritrae dopo la caduta finisce sul web, fan in ansia.

“Mamma mia. È un attimo farsi male. Bene che alla fine stai guarendo”, “Ti auguro ogni bene. Vederti così mi fa male. Spero e ti auguro una prontissima guarigione”, “Buongiorno, buona guarigione è andata di lusso” e sono solo alcune delle repliche comparse sotto il post di una delle dame più amate di Uomini e Donne. Il grave incidente di cui si è resa protagonista ha messo in apprensione i tantissimi follower che la seguono sui social network.

Fortunatamente il peggio sembra alle spalle, la donna ha già imboccato la strada giusta, quella della guarigione. “Sono grata per non essermi rotta gli zigomi, il naso, i denti. Per fortuna nessun danno alla testa”, scrive nella didascalia allegata al breve video che mostra i danni subiti dopo la caduta. Uno scenario che difficilmente avrebbe immaginato, così come i suoi fan; ha provato comunque a rassicurarli: “Non sono ancora al cento per cento ma quasi”.

Fernanda Lessa, volto tumefatto su Instagram: “Sono caduta di faccia”

Ci sono volute due settimane per intravedere la luce in fondo al tunnel, Fernanda Lessa sta ancora lottando con le unghie e con i denti per riconquistare la normalità. Un incidente spiacevole quello capitato alla top model brasiliana che ha voluto raccontare ai fan nel dettaglio quanto avvenuto. In uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram ha infatti condiviso un video che la ritrae nei giorni successivi alla caduta. L’ex dama di Uomini e Donne questa volta ha rischiato grosso, come sottolineano anche i suoi follower.

La 47enne si sta lentamente riprendendo ma lo spavento è stato enorme. “Doveva essere solo una passeggiata con i miei due cani al parco. Invece sono caduta dal sesto gradino di faccia per terra”, ha spiegato.

E non solo, perché poi ha aggiunto ancora dettagli: “Sono grata per non essermi rotta gli zigomi, il naso, i denti, nessun danno alla testa. Solamente quattro punti alle sopracciglia”. La speranza è che possa presto tornare alla vita di tutti i giorni, questo è quello che le augurano anche i seguaci tra le centinaia di commenti apparsi.