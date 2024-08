Whatsapp accontenta tutti dopo 15 anni di richieste: arriva la modifica che sognavamo da una vita

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp accontenta finalmente una richiesta di numerosi utenti. Ecco la nuova funzione in arrivo dopo 15 anni.

Sono passati 15 anni da quando WhatsApp è sbarcato per la prima volta sugli smartphone di tutti noi. Un’applicazione di messaggi istantanei che permette di restare in contatto con il mondo intero ed inviare messaggi, video, foto, effettuare chiamate e videochiamate senza spendere il credito sul proprio cellulare. Insomma, una vera e propria rivoluzione che permette di restare in contatto con chiunque anche se si trova dall’altra parte del mondo.

Un’applicazione talmente utilizzata che molte sono le richieste che i vari utenti hanno fatto per cercare di personalizzarla il più possibile. Basti pensare al fatto che ogni qualvolta si messaggi con qualcuno su WhatsApp si può utilizzare uno sfondo personalizzato per rendere il tutto ancora più interessante. Ma ecco che dopo 15 anni è in arrivo anche un altro elemento che molti stavano cercando, un aggiornamento che permette di modificare una sezione fondamentale della chat. Ecco di cosa si tratta.

Ultimo aggiornamento di WhatsApp, la modifica che gli utenti sognavano da 15 anni

WhatsApp continua ad impegnarsi a fare in modo che l’esperienza degli utenti possa migliorare ancora di più.

Questa volta attraverso l’ultimo aggiornamento ha voluto dare un tocco all’interfaccia visiva permettendo così, a chi ha scaricato l’applicazione, di scegliere il colore preferito per le bolle della chat. Una funzionalità che per il momento è ancora in fase di sviluppo su WhatsApp beta per IOS anche se sembra che WhatsApp voglia far arrivare la stessa funzione anche nelle applicazioni Android.

In poche parole, gli utenti potranno utilizzare il tema di chat predefinito preferito. Anche se si tratta di una funzionalità ancora in fase di sviluppo, è possibile affermare che saranno 10 i temi di chat utilizzati per rendere più interessante l’esperienza. Visto che si tratta di un tema questo verrà applicato in maniera automatica ad ogni conversazione, dando così la possibilità di scegliere un nuovo colore per le bolle di chat e gli sfondi per il tema di chat.

Dopo aver effettuato la scelta, il tutto verrà applicato in maniera automatica come tema di chat predefinito. Una funzione che andrà a migliorare molto l’interfaccia dell’applicazione dando così la possibilità agli utenti di rendere ancora più personalizzato l’aspetto della loro chat. Insomma, si avrà finalmente la possibilità di mettere un proprio tocco anche a questa chat che in milioni utilizzano.