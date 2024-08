Beautiful, spoiler americani: la decisione di Brooke cambia il corso delle cose

Beautiful spoiler Brooke: la sua decisione cambia l’intera trama della soap. Che cosa deciderà di fare l’incredibile imprenditrice?

C’è una mossa che la Logan farà prossimamente e che nessuno si aspetterebbe mai fosse pronta a mettere in pratica. E intanto cresce la suspense tra i telespettatori: i rumors che arrivano da Oltreoceano sono semplicemente incredibili. Possibile che Brooke prenda veramente questa decisione?

In molti sembrano credere che sia solo uno stratagemma della donna per riuscire ad evitare il peggio. La domanda è quindi: ci riuscirà? Oppure la sua proposta sarà veritiera e quindi si instaureranno nuovi legami tra i personaggi della soap? Da questo semplice gesto dell’attuale compagna di Ridge, però, tutto potrebbe mutare, e non è detto in meglio.

Intrighi e ingiustizie non sono facili da spazzare via con un improvviso gesto. Riuscirà quindi in questa impresa la Logan? Quel che è certo è che le prossime puntate della soap americana più amata di sempre anche nel Bel Paese sembrano non smettere di stupire. Attesissima la partecipazione del nostrano Cristiano Malgioglio. Scopriamo però assieme cosa farà Brooke.

Beautiful: Brooke sorprende, ecco il colpo di scena

In arrivo nello sceneggiato americano più popolare nello Stivale una novità da cardiopalmo. Autrice dell’incredibile cambiamento sarà proprio lei: la bionda che per anni ha tenuto con il fiato sospeso il mondo intero. Stiamo parlando di Brooke Logan che al momento risulta avere una liaison amorosa con Ridge Forrester.

Il ritorno della ex moglie Taylor da sempre acerrima rivale della Logan potrebbe però causare la dissoluzione di questo legame, soprattutto in questo momento che la coppia pare essere in crisi. La madre di Steffy riuscirà, dunque, a riprendersi il marito? Oppure lo lascerà a Brooke?

Uno dei triangoli che negli anni passati ha tenuto con il fiato sospeso i tanti fan della soap pare proprio ripresentarsi. Quel che però lascerà senza fiato gli ammiratori sarà proprio l’atteggiamento di Brooke. Stavolta la donna, infatti, non si metterà contro Taylor.

La scelta dell’imprenditrice è assai diversa da quella che ha sempre preso con tutti gli uomini della sua vita: ovvero, scegliere di lottare per stargli accanto. In questa occasione, per la prima volta, la Logan cercherà la solidarietà di Taylor con un gesto impensabile.

Sarà, infatti, la stessa Brooke a proporre all’ex Signora Forrester di deporre l’ascia di guerra, dimenticare tutto il male che si sono fatte e diventare amiche. In questo modo la Logan spera di poter contare sulla solidarietà della psicologa dal fascino intramontabile. Ci riuscirà? Le due donne diventeranno amiche?

E questo darà il via a una alleanza tra donne che muterà le sorti dei personaggi in Beautiful? Ai fan non resta che aspettare di vedere le prossime puntate della soap per scoprirlo.