Cesara Buonamici, tutta la verità sul ritorno al Gf: quello che trapela è davvero incredibile

Grande Fratello 2024: Cesara Buonamici torna nelle vesti di opinionista. La giornalista è stata riconfermata e quello che salta fuori è incredibile.

Il Grande Fratello sta per tornare, manca quasi un mese e la casa più spiata d’Italia aprirà le porte al pubblico. I casting sono iniziati già da luglio e dunque adesso incominciano a trapelare probabili nomi vip che troveremo all’interno. Per l’ennesimo anno consecutivo troviamo confermate Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista.

La verità che esce fuori sul ritorno della celebre giornalista del Tg5 ha dell’incredibile. Un ruolo lontano anni luce da quello a cui siamo abituati da diversi anni a questa parte, ma nel quale si è calata perfettamente e con professionalità. Vediamo insieme cosa ci rivela sul suo ritorno come opinionista, affiancando Alfonso Signorini.

Cesara Buonamici ritorna al Grande Fratello come opinionista: ecco cosa è trapelato

La data di inizio del Grande Fratello è sempre più vicina e d’altronde i telespettatori non vedono l’ora di scoprire l’identità dei concorrenti o per meglio dire inquilini che varcheranno la porta rossa. Piacevole riconferma, invece, è stata quella di Cesara Buonamici, la storica giornalista di Canale 5.

In un’intervista concessa al Corriere della sera, la presentatrice ha voluto dire la sua in merito, confermando la sua partecipazione anche il prossimo anno: “Se mi rivedrete la prossima stagione al Grande Fratello? Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani”. Queste le sue parole al riguardo.

Ma non è finita qui, poiché c’è anche un altro motivo che l’ha vista riconfermata. “L’altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso Signorini” afferma Cesara. Riconfermata anche Rebecca Staffelli come ragazza social e voci ricorrenti vedono un nuovo volto affiancare Cesara ed Alfonso, ovvero Karina Cascella, ex volto Uomini e Donne. La Cascella potrebbe dunque approdare al reality ma non vi sono ancora delle conferme o smentite in merito.

Chissà cosa ci aspetterà quest’anno e soprattutto se il nuovo cast sarà all’altezza nel far divertire il pubblico e tenere incollati i telespettatori al teleschermo. D’altronde gli share ci diranno senza ombra di dubbio la verità. Non ci resta che attendere il mese di settembre per saperne di più sulla data di inizio che presumibilmente sarà il 16.