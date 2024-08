È un peccato se la usi solo in cucina: la carta forno può davvero cambiarti la vita. Ecco in che modo

Usi spesso la carta forno? Allora devi conoscere i suoi tanti usi alternativi. La amerai ancora di più!

La carta forno è uno degli strumenti largamente usati in cucina. Oltre ad essere più sana rispetto alla carta stagnola, svolge infatti un’azione protettiva sia per i dolci (che non si attaccano alle teglie) che per diverse preparazioni da cuocere al forno o in padella.

Utile da usare anche come sacca da pasticcere, la carta forno si rivela davvero utile anche per tanti altri scopi che spesso si ignorano ma che una volta appresi possono fare la differenza. Ecco, quindi, quali sono tutti i modi di usarla per sfruttarla al massimo e per rendere più facili diverse mansioni.

Come usare la carta da forno oltre che in cucina

Se usi sempre la carta da forno come superficie anti aderente per proteggere teglie e pentole, sei sicuramente sulla buona strada perché hai compreso quanto sia utile questo strumento per la cucina. Quello che forse vorresti sapere è che il suo utilizzo non si limita solo a questo. Ci sono, infatti, molti altri modi per impiegarla sia nella cucina stessa che al di fuori di essa.

Per fare un esempio puoi usare la carta forno quando metti via pentole, piatti o bicchieri. Inserendola come strato tra uno e l’altro eviterai che si graffino o usurino con il tempo. Un altro utilizzo più che utile è quello di usarne piccole strisce per separare il cibo che congeli. In questo modo pane a fette, carne e altro non si attaccheranno e saranno più semplici da prendere. La carta forno si rivela utile anche per conservare alcuni alimenti come, ad esempio, il formaggio. Si eviterà infatti di lasciargli addosso un sapore sgradevole e tutto senza il rischio che si attacchi alle superfici.

Se sei una persona che ama l’originalità puoi usare la carta da forno anche per dar vita a pacchetti regalo che si riveleranno originali e, sicuramente, resistenti. In tal caso è consigliabile usare quella più scura che donerà un tocco ancora più particolare ad ogni singolo pacchetto. Ma non finisce qui perché la carta da forno è utile anche per pulire rubinetti e attrezzi da giardinaggio. La sua mini azione abrasiva aiuta infatti a togliere lo sporco in eccesso, senza però danneggiare le superfici sulle quali la si passa. Insomma, con un solo prodotto puoi fare veramente tanto e trovare da soli altri usi alternativi e che si riveleranno sicuramente interessanti e in grado di semplificarti la vita molto più di quanto immagini.