Giancarlo Giannini, dopo anni spunta l’incredibile segreto: c’entra un volto famosissimo dello spettacolo italiano

Giancarlo Giannini è uno tra gli attori più iconici del cinema italiano e internazionale, famoso per i suoi film e anche per il doppiaggio.

Nato a La Spezia nel 1942, l’attore 82enne ha iniziato la sua carriera cinematografica molto giovane, con lo pseudonimo di John Charlie Johns, ma è solo negli Anni Settanta che inizia a ricevere gli onori della cronaca e della critica grazie alla collaborazione con Lina Wertmuller, con la quale incarna il personaggio ormai storico di Mimì Metallurgico.

Nel corso della sua lunga carriera, Giancarlo Giannini ha lavorato non solo come attore, insieme ad alcuni degli interpreti più titolati del mondo del cinema, ma anche come regista e doppiatore. È tradizionalmente sua infatti la voce di Al Pacino e di Jack Nicholson in tantissimi dei loro film più famosi, che doppiati in italiano hanno bissato il successo internazionale anche grazie all’apporto dell’attore spezzino.

Nella sua lunga carriera, Giancarlo Giannini ha lavorato con alcune delle attrici più in vista del mondo cinematografico, tra cui Mariangela Melato, con la quale ha interpretato più di una pellicola, e con la quale ha avuto un rapporto di amicizia e collaborazione che sono andati oltre la semplice interpretazione di film di grandissimo successo.

Mariangela Melato e quel segreto di Giancarlo Giannini

Uno dei film più iconici interpretati da Giancarlo Giannini è Travolti da un insolito destino nel mare di agosto, in cui ha collaborato con Mariangela Melato come sua coprotagonista e con Lina Wertmuller come regista. Un film nato da un’idea di massima di Giannini che voleva fare un film sulle vacanze, e dalla penna della Wertmuller che ha scritto la sceneggiatura in una sola settimana.

Quando sono arrivati sul luogo delle riprese, Cala Gonone in Sardegna, non appena iniziato a girare la Melato si fece un taglio profondissimo sotto a un piede camminando scalza sugli scogli, dovendo ricorrere all’ospedale dove le hanno messo 15 punti. A quel punto l’assicurazione, per evitare problemi, chiese di sostituire l’attrice con un’altra interprete, ma Giancarlo Giannini fu irremovibile.

Si decise allora di far recitare Mariangela Melato solo da seduta, dato che l’attrice non riusciva in alcun modo a poggiare il piede a terra, e di utilizzare delle controfigure per le scene in movimento. In questo modo sono riusciti a mantenere intatto il cast originale scelto per l’interpretazione del film, senza nuocere alla salute della Melato, e raggiungendo lo stesso il grande successo internazionale che ha fatto sì che il film diventasse iconico nel mondo del cinema.