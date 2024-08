Segreti di Famiglia, il colpo di scena che cambia tutto: la verità sull’omicidio nelle anticipazioni turche

Nelle prossime anticipazioni turche di Segreti di Famiglia scopriremo finalmente la verità sull’omicidio! Lo spoiler.

Le vicende di Segreti di Famiglia sembrano essere arrivate finalmente ad un punto di svolta! Da due mesi il serial televisivo drammatico turco sta tenendo banco tra i telespettatori di Canale 5 che si sono affezionati alle vicende di Ilgaz e Ceylin. Il serial, in onda in prima serata su Canale 5, promette puntate scoppiettanti.

Il pubblico ministero Ilgaz Kaya e la giovane avvocatessa Ceylin sono infatti molto vicini a scoprire il vero colpevole dell’omicidio che è stato attribuito ad Engin, fratello di Ilgaz. Nelle prossime puntate vedremo proprio Engin iniziare a manipolare alcuni personaggi e, uno di questi, sarà Sedar, l’amico spacciatore di Cinar. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa accadrà nelle prossime puntate.

Segreti di Famiglia: si scopre finalmente la verità sull’omicidio!

Le prossime puntate di Segreti di Famiglia saranno dei veri e propri gialli dal momento che la nuova storyline è incentrata esclusivamente sulla morte di Zafer. Cinar, dopo essere stato sequestrato da Zafer poiché convinto che sia stato lui ad uccidere la figlia Inci, ha una colluttazione proprio con Zafer che ha la peggio.

A questo punto Cinar correrà dal padre e gli confesserà di aver ucciso Zafer; il padre, per coprire il figlio, decide di insabbiare la faccenda. Nel corso degli episodi, però, saliranno a galla degli indizi che faranno dubitare della colpevolezza del ragazzo. Saranno, come sempre, Ceylin ed Ilgaz ad indagare e a scoprire la verità sulla morte dell’uomo.

Intanto sarà anche trovato, sepolto in un bosco insieme alla pistola arma del delitto, il corpo di Erguvan. Ceylin e Ilgaz si metteranno a indagare per scoprire chi abbia davvero ucciso il padre dell’avvocatessa. Mentre quest’ultima sarà sempre più convinta che Cinar sia l’assassino, il marito non sarà della stessa idea e crederà che il fratello sia stato incastrato.

Si scoprirà poi che Engin avrà avuto un ruolo nella vicenda e che avrà agito grazie al complice Serdar, l’amico di Cinar. Si scoprirà che è stato lo spacciatore ad uccidere Zafer. In realtà Cinar lo ha ferito con un colpo di pistola ed è svenuto. L’amico del giovane ha poi sparato gli altri due colpi che hanno ucciso l’uomo.

Oltre ad avervi dato queste succulente anticipazioni vogliamo ricordare che Segreti di Famiglia sta per avere un cambio di programmazione. Mediaset ha comunicato una variazione nel palinsesto di Canale 5 e la serie tv turca, andrà in onda anche di giovedì. La fiction andrà quindi in onda domenica 25 e giovedì 29 agosto.