Buone notizie (finalmente), arriva il bonus da 450 euro immediato: questi i documenti per fare domanda

Un bonus da 450 euro, volto a mitigare le difficoltà economiche di una vasta platea di cittadini. Come richiederlo e ottenerlo.

Anche chi, come Giorgia Meloni, si è sempre espressa contro la politica dell’assistenzialismo, giunta al Governo ha dovuto fare i conti con il Paese reale. Quel Paese reale, fatto di difficoltà, anzi, di crisi economica, con cui, tutti noi, facciamo ogni giorno i conti.

Per questo, anche l’attuale Governo di centrodestra ha deciso di rilanciare la politica di bonus e incentivi. Oggi vi parliamo di quello che elargisce 450 euro alle famiglie italiane. Ecco come fare richiesta.

Da sempre, storicamente, l’ala più conservatrice della politica italiana non ha mai apprezzato particolarmente la politica di bonus e incentivi che, invece, abbiamo imparato a conoscere fin dai tempi bui della pandemia da Covid-19. Il centrodestra, infatti, ha sempre considerato queste misure come mero assistenzialismo. Ricorderete la retorica sui “parassiti” che incassavano il Reddito di Cittadinanza, abolito con uno dei primi provvedimenti dell’Esecutivo.

Ma la realtà economica dell’Italia è sotto gli occhi di tutti. Una inflazione galoppante che ha eroso e sta erodendo il potere d’acquisto di tutti noi. Da qui l’istituzione di diversi bonus, di diverse agevolazioni, di diversi sgravi. Da ultima, la Carta Dedicata a te, per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. Oggi, invece, vi parliamo di un bonus da 450 euro, volto a mitigare le difficoltà economiche di una vasta platea di cittadini.

450 euro per le famiglie italiane: come incassarli

Il bonus da 450 euro è rivolto a chi vive con persone affette da disagio fisico e dipendono da apparecchiature elettromedicali salvavita che comportano un alto consumo di energia. Sebbene le bollette siano calate nel 2024, questo aiuto rimane vitale per molte famiglie. L’importo del bonus varia in base alla potenza energetica richiesta e al tempo di utilizzo degli apparecchi.

La riduzione varia in funzione dei consumi: per potenze fino a 3 kW, l’importo massimo annuale raggiunge i 139 euro, mentre per potenze superiori può arrivare a 450,18 euro. Il risparmio mensile, in quest’ultimo caso, è di circa 36,90 euro. Questa agevolazione garantisce un significativo alleggerimento delle spese per le famiglie in difficoltà che, nonostante la riduzione generale delle tariffe, devono affrontare costi energetici elevati legati alla gestione quotidiana di tali apparecchiature.

Per richiederlo, è necessario un certificato dell’ASL che confermi la necessità di tali dispositivi. L’ISEE aggiornato e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) vanno presentati tramite il portale INPS. Una volta confermata l’idoneità, il bonus viene automaticamente applicato in bolletta senza ulteriori interventi da parte dell’utente.