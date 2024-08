Manila Nazzaro, finalmente svelato cosa vuole davvero dal suo nuovo amore: farete fatica a crederci

Manila Nazzaro e il segreto che riguarda il suo nuovo amore: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità.

Una delle donne che è riuscita a stregare il pubblico no solo per la sua bellezza ma anche per il talento alla conduzione e la voglia di ambire sempre a fare meglio è proprio la splendida Manila Nazzaro. Nel corso della sua carriera, infatti, ha condotto diversi show televisivi e ha partecipato come concorrente al noto show Grande Fratello.

Ultimamente, è uscito fuori un segreto mai rivelato prima che riguarda la vita sentimentale e la sua nuova fiamma: quello che ha detto vi lascerà esterrefatti.

Originaria della Puglia, precisamente di Foggia, per Manila Nazzaro le porte dello spettacolo si aprono grazie al famosissimo concorso di bellezza Miss Italia al quale partecipa e si aggiudica la vittoria. Nonostante ciò, però, la donna comincia a lavorare non solo come modella ma anche come conduttrice televisiva e radiofonica.

Tra le prime esperienze maturate, infatti, sicuramente rientra il famoso varietà Il Bagaglino, cui fa seguito l’esperienza come speaker radiofonica di RTL 102.5. Non solo, si è data anche una possibilità partecipando al famoso programma più spiato d’Italia, Grande Fratello Vip dove si è fatta apprezzare arrivando sino alle fasi conclusive del programma.

Qualche tempo fa, a Tv Blog ha parlato dell’astio che c’è tra lei e la conduttrice Caterina Balivo, tanto da affermare: “ Io l’ho sempre ammirata come conduttrice, ma ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Non è carino che una persona dica ‘quella che ha vinto Miss Italia’ – senza neanche fare il mio nome – ‘ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più’…”.

Manila Nazzaro e il segreto mai rivelato prima: ecco cosa riguarda

Nonostante la bellezza, l’intraprendenza e la voglia di fare di Manila Nazzaro, ci sono delle cose che la showgirl ha sempre tenuto per sé decidendo di rivelarle solamente ora: si tratta del compagno Stefano Oradei.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Manila Nazzaro ha svelato alcuni dettagli circa la vita di coppia e soprattutto come ha fatto a capire che Oradei fosse stato l’uomo giusto per lei.

La donna ha confessato che “Quando dimentichi tutto ciò che ti circonda e guardi solo ciò che hai accanto risulta davvero magia”.

Uno dei sogni di Manila che ha tenuto per se per diversi anni è la voglia di avere un figlio. Infatti, sempre nell’intervista ha sottolineato: “se Dio vorrà noi lo accoglieremo” visto che per lei sarebbe un dono davvero speciale.