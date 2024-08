Concita De Gregorio, il messaggio choc dall’ospedale dopo il cancro: fan in lacrime

L’amata giornalista Concita De Gregorio è riapparsa sui social, il suo post pubblicato su Instagram dall’ospedale ha lasciato di stucco tutti.

“’Siempre que llovió, paró’ dicevano i vecchi nelle campagne della nostra infanzia. Ogni voglia che ha iniziato a piovere, ha smesso. È una regola mai smentita. “Anche quella famosa volta dell’Arca, alla fine smise”, è con queste parole che Concita De Gregorio ha voluto raccontare il proprio Ferragosto passato in ospedale. Un lungo messaggio condiviso tramite il suo profilo Instagram per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute e per rimanere vicina a chi come lei non è potuto (o non è voluto) partire.

Incrollabile il sostegno dei medici e degli operatori sanitari, che difficilmente riescono a godersi lunghi periodi di vacanze. Ed è anche a loro che si rivolge: “Ferragosto fra noi: compagne di stanza, medici di turno, infermieri, ausiliari, tecnici e moltitudini. Tutti alle prese con il compito di darsi un piccolo reciproco sollievo”. La speranza tra i suoi seguaci è che possa mettere definitivamente alle spalle il periodo difficile, come si evince dai tanti commenti comparsi.

Concita De Gregorio ancora in ospedale: “Buon Ferragosto”

È il terzo Ferragosto passato in ospedale per Concita De Gregorio, la giornalista è tornata a parlare delle sue condizioni di salute e lo ha fatto sui social, pubblicando una foto direttamente dalla struttura dove è ricoverata, a Barcellona. A marzo del 2023 svelò il drammatico retroscena davanti alle telecamere, durante l’intervista concessa a Francesca Fagnani, padrona di casa di Belve, tra le trasmissioni più seguite di Rai Due.

“Ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada”, aveva detto in quell’occasione. È passato più di un anno dalla confessione ma la De Gregorio sta ancora lottando, con l’intenzione di chiudere al più presto – e definitivamente – questa partita contro il cancro.

Il pensiero apparso sul suo Instagram è rivolto a chi, come lei, ha dovuto rimandare le vacanze o a chi non potrà proprio farle. “Un pensiero grande a chi è proprio solo, a chi è per qualche ragione costretto o rinchiuso, recluso”, ha scritto e poi ha aggiunto: “Buon Ferragosto e che siano il più possibile lievi i giorni e i pensieri”.