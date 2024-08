Acqua fredda in spiaggia: il trucco impensabile che mantiene la freschezza per ore e ore

Come far durare il più a lungo possibile l’acqua fredda anche quando si sta in spiaggia: con questo trucco la freschezza è assicurata per ore.

Il caldo torrido si fa sentire nell’estate italiana e le ondate anticicloniche si susseguono impietose con afa asfissiante da qui la necessità di rinfrescarsi. Tra i tanti bisogni per far fronte alla calura estiva c’è quello di portare sempre con sé un po’ d’acqua fresca.

Con le alte temperature e i livelli di umidità alle stelle che rendono l’aria irrespirabile è necessario un surplus di idratazione. Tutti i medici e i nutrizionisti raccomandano di bere molta acqua, più del solito, per mantenere il corpo sempre ben idratato.

L’acqua, elemento essenziale e fonte di vita deve essere sempre a portata di mano e quindi anche nei vari spostamenti, fuori casa e in spiaggia è bene portarsi dietro una bottiglia d’acqua da bere tra un’attività e l’altra. Ma come si fa a mantenerla fresca per un tempo più o meno lungo ed evitare che si riscaldi quasi subito? Il trucco c’è ed è molto efficace.

Mantenere l’acqua sempre fresca con un trucco semplicissimo

L’acqua disseta maggiormente quando è fresca. Non deve essere eccessivamente fredda e non va bevuta di colpo quando la temperatura esterna è elevata per non creare sbalzi termici. È opportuno berla a piccoli sorsi ed è sicuro che ha un immediato potere rigenerante.

Quando il caldo incombe però l’acqua inevitabilmente si riscalda dopo un tempo brevissimo quando è fuori dal frigo. Come riuscire a mantenerla fresca a lungo, così da berla ben fresca ad esempio quando si è in spiaggia, proprio sotto il sole?

C’è un metodo molto facile da mettere in pratica che risolve il problema dell’acqua che si riscalda dopo poco. Non bisogna fare niente di speciale, solo applicare un piccolo trucchetto semplice e alla portata di tutti. Si fa esattamente in questo modo: per prima cosa bisogna riempire una bottiglia d’acqua per metà e non interamente.

Poi invece di raffreddarla soltanto in frigo, è meglio congelarla, quindi metterla nel freezer. Dopo il tempo necessario per il congelamento, può volerci una mezzoretta circa o poco più, non resta che prelevare la bottiglia d’acqua da mettere in borsa e portarla in giro, anche in spiaggia.

Basterà soltanto riempirla di altra acqua fredda, chiudere il tappo e il gioco è fatto. Con il ghiaccio presente all’interno l’acqua si manterrà fresca più a lungo e il processo di riscaldamento sarà contrastato dal ghiaccio stesso, che lo rallenterà.

È perciò un ottimo modo per esser certi di avere con sé acqua fresca per diverse ore, anche in condizioni di caldo estremo e anche sotto il sole a picco della spiaggia. Basta provare per accorgersi di quanto questo semplicissimo metodo sia efficace.