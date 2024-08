Perché passare una bottiglia da un lato all’altro del letto per sentirsi (davvero) tranquilli in hotel/casa vacanze

In pochi conoscono il trucco della bottiglia sotto al letto quando si è in hotel o in una casa vacanze: il gesto semplicissimo che ‘ti salva la vita’.

Quando si alloggia in una camera d’Hotel o in una casa vacanze ci si aspetta che sia sempre tutto perfetto. Ogni angolo deve essere pulito a regola d’arte e il bagno e la cucina, qualora sia presente, devono essere completi di tutto il necessario. Biancheria, carta igienica, stoviglie, macchina per il caffè e chi più ne ha più ne metta.

Tuttavia, può capitare talvolta che la pulizia lasci alquanto a desiderare. Magari ad un primo colpo d’occhio sembra essere tutto in ordine, ma osservando più da vicino i dettagli ci si può accorgere che c’è qualcosa fuori posto.

Per questo motivo, è buona norma mettere in pratica un astuto trucchetto. Bisogna far passare una bottiglia da un capo all’altro del letto. Solo così si può stare davvero tranquilli!

Perché in vacanza è bene passare una bottiglia da un lato all’altro del letto: il trucco per stare tranquilli

Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma quando si alloggia in hotel o in una casa vacanza può essere di grande aiuto mettere in pratica questo semplice, ma infallibile trucchetto. Occorre far rotolare una bottiglia da una parte all’altra del letto. Così facendo, ci si assicura di due elementi fondamentali: che non ci sia nessuno nascosto sotto il materasso e che il pavimento sia perfettamente pulito.

Di fatto la bottiglietta, una volta lanciata, dovrebbe rispuntare dall’altro capo del letto senza incontrare nessun ostacolo. In caso contrario, significa che potrebbe esserci nascosto qualcosa sotto al materasso. Non per forza deve trattarsi di una persona. Magari semplicemente potrebbe esserci un cambio extra di biancheria, un baule o un oggetto dimenticato dal precedente ospite.

In ogni caso, la presenza di qualcosa sotto al letto è indice di scarsa pulizia e di poca attenzione da parte del personale della struttura ricettiva. Soprattutto se quando viene recuperata, la bottiglia si presenta tutta sporca e impolverata.

Secondo le hostess questo sarebbe uno dei trucchetti di viaggio più semplici, ma allo stesso tempo più efficaci da attuare quando si va in vacanza. Se, quindi, si vuole stare davvero tranquilli basta spendere pochi secondi per svolgere questo gesto ed accertarsi che tutto sia come dovrebbe.

Ovviamente ci sono anche altri stratagemmi per verificare che la stanza venga regolarmente pulita o per controllare che nessuno si introduca al suo interno in nostra assenza. Per esempio è possibile appendere fuori dalla porta il cartello “Non disturbare”. Se al proprio ritorno lo si trova nella stessa posizione vuol dire che nessuno è entrato in camera quando eravamo via.