La Promessa, terribile umiliazione: gli spoiler spagnoli svelano la novità che nessuno si aspettava

Anticipazioni spagnole nuovi appuntamenti de La Promessa: un’inaspettata novità cambierà completamente il corso della trama.

Nelle ultime puntate la trama de La Promessa ha portato in onda una serie di colpi di scena che hanno letteralmente spiazzato i telespettatori. Cruz ha chiesto a Lorenzo di spingere Curro a lasciare la tenuta e gli ha proposto di mandarlo a studiare in un College in Inghilterra. La marchesa teme infatti che il giovane abbia scoperto che il suo vero padre è Alonso, dato che sta passando molto tempo con lui.

Nonostante il capitano non sia a conoscenza della verità, ha accettato la richiesta di sua cognata e sembrava quasi aver convinto il giovane De La Mata. Solo che quest’ultimo, dopo la riappacificazione con Martina, gli ha confessato di non voler più lasciare la Promessa, mandandolo su tutte le furie. Jimena, dopo la partenza di Manuel, continua a stare male e ad essere lontana dalla realtà. Per questo i marchesi, preoccupati per la sua salute mentale, hanno chiesto aiuto ad Abel che gli ha consigliato di chiamare uno psichiatra. Nelle prossime puntate ci sarà un evento che cambierà completamente il corso della trama.

Spoiler spagnoli nuove puntate de La Promessa: cambia tutto nella trama

Nelle nuove puntate de La Promessa – che andranno in onda nella quarta stagione della soap opera – ci sarà un inaspettato colpo di scena. Pia ritornerà alla tenuta, dopo aver finto il suicidio ed essersi rifugiata per un po’ di tempo in una grotta. Temeva, a causa del ritorno di Gregorio – che già in passato aveva tentato di avvelenarla – per la sua vita e soprattutto per quella del suo bambino. Per questo aveva fatto credere a tutti di essersi uccisa.

Quando farà ritorno a palazzo sarà accolta da Cruz che le chiederà di diventare la sua domestica personale. Pia accetterà la proposta della marchesa e si prenderà così una rivincita su Petra. Ma questa decisione e questo cambio di ruoli – dato che quest’ultima assumerà il ruolo di governante – non piacerà affatto alla madre di Feliciano. Non starà infatti a guardare e inizierà subito a pensare a come vendicarsi della padrona di casa.

Petra, in effetti, è a conoscenza di molto segreti oscuri di Cruz e non è da escludere che possa rivelare qualcosa che potrebbe causare un vero e proprio scandalo nella tenuta. Il buon nome dei Lujan, a quanto pare, sarà a rischio. Al momento le anticipazioni non rivelano i dettagli, ma sembrerebbe – da quanto rivelano gli spoiler spagnoli – che la nuova governante si mostrerà pronta a tutto pur di avere la sua vendetta, sia nei confronti della marchesa sia di Pia.