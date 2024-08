La Promessa, lo spoiler dalla Spagna: l’addio più temuto, cosa farà Jana

Dalla Spagna arriva un preoccupante spoiler riguardante La Promessa. Infatti per i telespettatori è in arrivo l’addio più temuto: che cosa succederà.

Per Mediaset è stata un’altra estate ricca di successi. Ormai da Cologno Monzese la linea è chiara non solo per quanto riguarda la stagione più calda dell’anno. Infatti per recuperare gli ascolti rispetto alla concorrenza, sembra proprio che la chiave sia puntare sulle soap opera.

Nonostante l’estate abbiamo potuto vedere come in programmazione siano rimaste serie di assoluto successo come Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa.

Grazie al palinsesto basato su queste serie, il Biscione è riuscito a mantenere dati di utenza davvero considerevoli, se si pensa che in media nella fascia pomeridiana sono quasi due milioni i telespettatori sintonizzati. Ad alimentare l’interesse verso queste soap opera ci pensano anche le anticipazioni che spuntano in rete. L’ultima di queste riguarda La Promessa, secondo le quali ben presto il pubblico dovrà dire addio ad uno dei protagonisti più amati.

La Promessa, lo spoiler dalla Spagna: a breve ci sarà l’addio

Nelle prossime puntate della soap opera “La Promessa” i telespettatori assisteranno a un drammatico sviluppo nella storia d’amore tra Jana e Manuel. Gli spoiler degli episodi spagnoli rivelano che la relazione tra i due protagonisti subirà un colpo durissimo, causato dalle manipolazioni del dottor Abel Bueno. Manuel sarà costretto a lasciare la tenuta per recarsi a Madrid a causa della situazione di Jimena, che si è trasferita nella Capitale.

Il giovane, che aveva promesso di stare vicino a Jana durante il difficile periodo in cui Maria era scomparsa, dovrà onorare la richiesta dei marchesi di visitare Jimena per placare le voci di una presunta separazione. Il viaggio di Manuel a Madrid avverrà in un momento cruciale, mentre Jana sta attraversando un periodo di grande stress emotivo. Durante la sua assenza, l’intuito di Alonso permetterà di ritrovare Maria in una grotta, e dopo le cure iniziali, la giovane verrà riportata sana e salva alla tenuta grazie all’intervento di Abel e Jana.

Con Manuel lontano dalla tenuta, Abel Bueno approfitterà della situazione per seminare discordia tra Jana e il marchesino. Il dottore riuscirà a convincere Jana che Manuel la considera solo un ripiego, in quanto non potrà mai separarsi dalla moglie Jimena. Questa manipolazione psicologica spingerà Jana a prendere una decisione drastica. Quando Manuel ritornerà, troverà Jana profondamente turbata e delusa. La giovane accuserà il marchesino di averla abbandonata proprio quando aveva più bisogno di lui e di considerarla sempre una seconda scelta.

Nonostante i tentativi di Manuel di rassicurare Jana, la giovane non vorrà ascoltare le sue spiegazioni e deciderà di chiudere la loro relazione. Su questa interessante trama ruoteranno le prossime puntate de La Promessa, con l’addio inaspettato che potrebbe lasciare l’amaro in bocca a gran parte del pubblico di Canale 5.