Non cambieranno con la fine dell’estate: questi segni zodiacali ti spezzeranno il cuore, ecco perché

La fine dell’estate segnerà il ritorno alla normale routine per moltissime persone, ma non per quelle che appartengono a questi segni!

Si tratta infatti di segni che amano la propria libertà, soprattutto nelle relazioni personali. Pe questo motivo adorano l’estate e le relazioni passionali, ma brevi e un po’ superficiali che si instaurano sempre in questo periodo.

Per questo motivo c’è un’altissima probabilità che, anche finita l’estate e tornato settembre, le persone di questi segni tendano a non adattarsi subito al nuovo passo, rimanendo ancorate alle abitudini dell’estate e comportandosi in maniera molto superficiale in amore, magari ferendo il proprio partner.

I segni che ti spezzeranno il cuore dopo l’estate

GEMELLI – I nati sotto il segno dei Gemelli sono estremamente superficiali e detestano l’idea di doversi prendere delle responsabilità, in qualsiasi ambito. Per questo motivo fuggono a gambe levate dalle relazioni serie, soprattutto d’estate quando le possibilità di flirtare e di fare nuove conoscenze è molto più alta del solito. I Gemelli tendono a sfruttare il loro carisma e la loro eccezionale parlantina per corteggiare un po’ chiunque, magari nella speranza di conquistare almeno l’attenzione di qualcuno. Non sarà bello vedere il proprio partner comportarsi in questo modo anche a Settembre.

ACQUARIO – Le persone di questo segno sono estremamente indipendenti e hanno bisogno di molto spazio personale, spazio che di solito in estate si riescono a conquistare molto più facilmente che in altri periodi. Non riescono a tollerare le relazioni troppo asfissianti, quindi letteralmente adorano gli amori estivi che, per loro natura, non possono intaccare eccessivamente la libertà personale. A Settembre probabilmente faranno fatica a ritrovare la gioia di un rapporto stabile, se ne hanno uno. Chi è già in una coppia potrebbe tradire il proprio partner senza problemi, mentre chi è single potrebbe cominciare relazioni con l’intenzione di interromperle subito ma potrebbe far credere all’altra persona di cercare relazioni durature, di fatto spezzandole il cuore.

SCORPIONE – Gli Scorpione sono i magnetici seduttori dello zodiaco, ai quali bastano soltanto due parole e un gesto per conquistare l’attenzione di chiunque abbiano intorno, soprattutto di chi appartiene al sesso opposto. Se d’estate riescono a mettere perfettamente a frutto questa abilità, con il ritorno ai ritmi invernali potrebbe decidere di concedersi ancora qualche flirt prima di dire completamente addio al periodo più spensierato dell’anno. E se fosse impegnato? Non sarà questo a fermarlo! Il rischio di beccare un partner dello Scorpione intento a sedurre qualcun altro è altissimo, così come scoprire che uno Scorpione non sta frequentando solo noi, come aveva detto, ma almeno un’altra persona.