Stanze d’hotel, sei preoccupato per la pulizia? Ti svelo un trucchetto che mi ha cambiato la vita

Se sei preoccupato della pulizia della tua camera d’hotel adesso dovrai fare attenzione. Esiste un trucchetto che ti cambierà la vita.

La pulizia delle camere di hotel è di fondamentale importanza per diversi motivi che riguardano sia la soddisfazione del cliente che la sicurezza sanitaria. Queste infatti hanno un impatto diretto sulla soddisfazione del cliente. Gli ospiti si aspettano di trovare un ambiente pulito e ordinato quando entrano nella loro stanza d’albergo. La pulizia regolare e accurata riduce anche il rischio di diffusione di germi, batteri e allergeni.

Le camere d’albergo pulite regolarmente sono meno inclini a sviluppare infestazioni di parassiti come cimici dei letti e acari. Questi parassiti possono causare gravi disagi agli ospiti e danneggiare la reputazione dell’hotel. Una pulizia attenta e approfondita, compresa la pulizia dei letti, dei materassi e delle superfici, può contribuire a prevenire la comparsa di queste infestazioni. Se però volete assicurarvi che la vostra camera sia pulita, dovrete utilizzare questo trucchetto.

Stanza d’hotel: se sei preoccupato per la pulizia usa questo trucchetto

Se stai per andare in vacanza e hai prenotato un hotel, appena entri nella tua stanza, metti la valigia in bagno. Può sembrare strano, ma è il posto più sicuro. Questo semplice gesto ti aiuterà a proteggere i tuoi effetti personali da una possibile infestazione di cimici dei letti. Lydia Mansel, scrittrice di viaggi e fondatrice del blog Just Packed, ha condiviso questo consiglio sul sito web Travel+Leisure.

Secondo Mansel, dovremmo imparare dalle infestazioni di cimici dei letti che si sono diffuse in vari paesi nell’ultimo anno. “Può essere in bagno, nell’ingresso o in qualsiasi posto lontano dal letto, dai tappeti e dalle moquette. In questo modo si riducono significativamente le probabilità di portare questi insetti a casa”, spiega Lydia Mansel. Inoltre sempre l’esperta ha suggerito di lasciare un biglietto per il servizio di pulizia, specificando di non spostare la valigia dal bagno.

Ma perché questa è la zona più sicura della tua stanza d’hotel? Il bagno è considerato il luogo più sicuro per lasciare le valigie in quanto le superfici lisce e dure rendono difficile alle cimici dei letti trovare nascondigli e proliferare. Al contrario le cimici dei letti preferiscono ambienti con tessuti, letti, moquette e tappeti, dove possono facilmente nascondersi e riprodursi. Quando poi tornerai nuovamente a casa, dovrai ispezionare i bagagli e lavare ad alte temperature i vestiti per eliminare tutti i batteri.