Con questo trucco i supermercati ti spingono ad acquistare di più ma non te ne accorgi: segreto svelato dagli esperti

Anche tu sei vittima di quelle strategie di vendita che ti portano a spendere di più quando fai la spesa al supermercato.

Piccole, insospettabili e infime strategie di vendita possono risucchiarci e renderci vittime del loro tranello; è così che quando facciamo la spesa al supermercato siamo portati a spendere più di quanto avessimo preventivato.

Ebbene, si tratta di una ‘trappola commerciale’ studiata dagli imprenditori, e noi compratori siamo fin troppo ingenui per rendercene immediatamente conto. Ed ecco allora che ci ritroviamo nel carrello una spesa esorbitante di cui non sapevamo di aver realmente bisogno.

Tutto questo accade perché, senza accorgercene, siamo finiti dritti nel tranello marketing di chi ha ben pensato di costruire delle trappole ad hoc all’interno del proprio esercizio commerciale. Fare la lista della spesa si rivela essenziale per evitare di essere fuorviati.

Tuttavia, alcune ingannevoli tattiche possono portarci a spendere più di quanto avessimo pensato in precedenza. Attenzione però, superare il budget prefissato potrebbe essere molto più semplice di quanto si pensi. Ecco perché bisogna fare attenzione a non cedere a queste tattiche. Gli esperti ci mettono in guardia.

Attenzione al trucco dei supermercati per convincerti a spendere più soldi

Fare la spesa al supermercato per molti è un vero e proprio rito; ci si rilassa mettendo nel carrello tutto ciò che può servire. Ma attenzione, spesso non ci accorgiamo di essere finiti dritti nel tranello: in tutti i supermercati sono messi in pratica questi trucchetti per convincere il compratore a spendere più di quanto preventivato. A quel punto la fatidica lista della spesa diventa superflua. Ma di quali trucchi si parla?

Lunghi scaffali di prodotti che si seguono l’un l’altro, dove si spiattellano quelli che catturano di più l’attenzione proprio ad altezza uomo, là dove possiamo facilmente vedere quel prodotto che immediatamente ci sembrerà invitante, tanto da non esitare a inserirlo nel nostro carrello della spesa. Ma, lo strategico posizionamento dei prodotti non è il solo ‘segreto’ commerciale.

Probabilmente in molti nemmeno ci avranno fatto caso ma: quante finestre sono presenti all’interno dei supermercati? L’assenza di luce naturale all’interno dello stabilimento non è di certo un caso. Si tratta infatti di un trucchetto per spingere i compratori a permanere quanto più tempo possibile all’interno dell’esercizio commerciale. La scarsità di luce fa perdere la cognizione del tempo.

Una volta entrati, non ci rendiamo effettivamente conto di quanto tempo sia passato prima di uscire con il nostro bottino. Motivo per il quale, non sono nemmeno presenti orologi in tutto lo stabilimento. In tutto quel frangente però, avremo prolungato la nostra permanenza all’interno del supermercato e magari chissà, fra gli scaffali qualche prodotto in più, oltre quelli inseriti nella nostra lista della spesa, ha catturato la nostra attenzione.