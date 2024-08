Cosa succede al tuo corpo se elimini i carboidrati: i benefici (inimmaginabili) della dieta chetogenica

La dieta chetogenica ha riscosso un ampio successo, e chi l’ha provata giura di essere completamente soddisfatto del risultato.

Perdere peso a volte è una sfida molto difficile da affrontare, ecco perché le persone si affidano a regimi alimentari “drastici”, che promettono di far perdere peso velocemente. In realtà, quando si decide di cambiare o stravolgere le proprie abitudini alimentari bisognerebbe farlo su consiglio del medico o nutrizionista, che in base alla situazione singola ha la possibilità di studiare un piano ad hoc.

Gli esperti conoscono molto bene la dieta chetogenica, che tra le altre ha diversi effetti positivi sull’organismo. Bisogna rispettarla però in maniera molto minuziosa altrimenti ogni risultato può essere compromesso. Anzi, i medici ricordano che se questo regime alimentare non viene adottato correttamente si può andare incontro a effetti collaterali molto sgradevoli. Quali sono allora i veri benefici di questa dieta? Ecco cosa dicono i medici.

Vuoi provare la dieta chetogenica? Ha un effetto strabiliante sull’organismo ma solo se la segui alla lettera

La dieta chetogenica consiste nell’eliminare quasi del tutto l’assunzione di carboidrati, aumentando al contempo grassi e proteine. Questo per innescare la chetosi, una condizione molto particolare dell’organismo, che è una vera e propria risposta al nuovo tipo di alimentazione. La chetosi, tra le altre cose, permette di perdere peso.

Come in tutte le diete, però, anche in quella chetogenica esistono dei “contro”. Chi l’ha provata afferma non solo di aver perso molto peso ma anche di provare un’energia straordinaria, mai sperimentata prima. Questi sono alcuni degli effetti benefici della chetosi, che però è una condizione potenzialmente pericolosa. In sostanza, quando il corpo è in chetosi, comincia a bruciare i grassi perché non trova energia come di consueto, cioè consumando gli zuccheri dati dai carboidrati. Però questo stato innesca anche un altro effetto, ovvero la produzione di tossine. Significa che i reni sono molto stressati e in alcuni soggetti può rivelarsi altamente pericoloso.

Inoltre, prima che si inneschi la chetosi, i soggetti possono avvertire diversi disagi come nausea, stanchezza eccessiva, difficoltà respiratorie, problemi alla digestione e all’evacuazione. Gli esperti ricordano altresì che se si assume anche 1 grammo di carboidrati in più di quelli previsti, l’organismo torna a consumarli e interrompe la chetosi. Inoltre i risultati nel lungo periodo non sono assicurati. Ecco perché risulta fondamentale rivolgersi a un professionista se si desidera iniziare una dieta chetogenica. Solamente in questo modo si potranno evitare gli effetti collaterali.